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陳明通代澄清：是余正煌拿林智堅的資料寫論文

台灣新聞組／台北6日電
外界質疑新竹市長林智堅的論文涉抄襲，國安局長陳明通表示，是調查員余正煌用林智堅的資料寫論文，還參考林的論文初稿。(本報資料照片)
外界質疑新竹市長林智堅的論文涉抄襲，國安局長陳明通表示，是調查員余正煌用林智堅的資料寫論文，還參考林的論文初稿。(本報資料照片)

新竹市長林智堅當年台大國發所論文被指涉抄襲，國安局長陳明通昨天表示，「我是林智堅的指導教授，我必須幫他澄清一下」，是余正煌拿林智堅的資料寫論文，問卷的原始設計者是林智堅及其競選團隊，「怎麼寫也是我先指導林智堅」。

本報系聯合報報導，陳明通表示，余正煌因為一開始寫的碩論計畫不理想，想換題目，他找上自己的研究助理楊喜慧，「我徵得林智堅的同意，把林智堅的民調資料給余正煌用」，並建議他換題目，同時把林智堅當時初步寫的東西（前面幾章，尤其是研究設計）給余正煌參考，並以口試委員的身分給余正煌一些寫作建議。

國安局昨也表示，林智堅當年論文研究的對象槓桿者是前新竹市長蔡仁堅，與余正煌研究對象不同，而當年的論文審查均按學術規範與程序進行。

余正煌是調查局新竹市調查站調查官，昨天手機關機，調查局僅證實余正煌是調查官，至於論文抄襲事件是個人進修問題，無法代為回應。據指出，余正煌還在「思考」如何面對此事，最快今對外說明。

台大政治系所與國發所，一直被視為政治人物進修大本營，可藉此認識各路人馬。台北中國時報報導，國安局長陳明通在學界有「阿通師」稱號，更可說「桃李滿天下」。前國民黨青年部主任陳冠安昨質疑，陳從1995年迄今共指導173位碩博士，卻僅5位開放論文電子全文供下載。

據報導，陳冠安表示，陳明通指導的綠營政要，包含林智堅、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安，及立委高嘉瑜、邱志偉、沈發惠、郭國文，還有縣市議員張錦豪、張志豪、高閔琳與前陳菊辦公室主任洪智坤，一概未在國圖開放碩博士論文電子全文。

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