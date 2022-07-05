台全新青年獎項500Young將揭曉 500輯打造年輕世代舞台

「500young」是專門發掘年輕世代的獎項。圖／500輯提供

2020年春天創刊、持續關注不同面向青年議題的質感媒體《500輯》，從改造具有歷史感的報紙載體開始，持續發起各類型創意活動，兩年多的時間引發各界廣泛討論。因對於年輕世代的創意表現與高行動力充滿第一線感受，在累積了長期觀察、記錄以及共創後，500輯籌辦以青年為主體的新穎獎項「500Young」，一個聚焦台灣年輕世代、期待挖掘散落各處潛力人物的活動。

在籌備過程中，執行團隊遇到許多難以迴避的自我提問，在社會不乏各種給獎範圍廣泛或針對專業領域，並行之有年的獎項存在下，500Young的出現是否能擾動社會，為大眾帶來具備獨特觀點的人物解讀？但年輕世代難被掩蓋的出色表現解答了眾多疑慮。500Young諮詢委員、PChome董事長詹宏志表示：「這群年輕人的事蹟或者理念，足以帶給我們某種啟發或是另類思考。」；同為諮詢委員的東吳大學社會學系專任副教授劉維公則認為：「500Young想要讓大家看到的是，台灣一股新的勢力正在形成，這是很有力量的宣言。」

由500輯籌辦、永豐金控共同主辦、麥卡倫單一麥芽威士忌擔任首席贊助的第一屆500Young，廣邀30位各領域的專業人士擔任推薦顧問，遍及藝術、設計、餐飲、文學、音樂、影視、策展、行銷、風格商業及地方創生共十個領域，篩選條件僅有人選需於1990年後出生，再經由與6位諮詢委員的多方討論，最終由500輯選出同時具備出色表現與未來發展性的10位青年得主。值得一提的是，500Young 也悉心設計世代交融的環節，請10位青年得主推薦曾經影響他們的10位領路人，這部分將決定權交給年輕人，讓他們分享在築夢道路上，究竟是哪些人啟發了他們。

對於這些終將成為社會中堅份子的年輕人，500Young不只想要給出他們應得的肯定，更希望為他們匯集關注、傳遞信念、召喚掌聲，共同主辦永豐金控與首席贊助麥卡倫單一麥芽威士忌特地增設「永豐翻轉新生獎」、「麥卡倫創新絕倫獎」兩大特別獎，希望能鼓勵在創作理念上與品牌精神不謀而合，展現異曲同工之妙的年輕人繼續發光發熱。

首屆500Young的12項獎項得主將於下周逐一揭曉，並於7月29日週五在南港瓶蓋工廠舉辦頒獎典禮，共計20位得獎者的完整報導也將集結成值得收藏的500輯專刊同日隨聯合報全台發行。7月30日頒獎典禮隔天，同樣在南港瓶蓋工廠還會舉版全日主題論壇，邀請各領域發光發熱的新秀青年現場分享新世代思維，三場不同主題的講座皆為免費入場，歡迎大眾踴躍報名參加，名額有限，若有興趣請務必把握機會。

500Young主題論壇

日期：2022年7月30日週六

時間：第一場11:00-12:30、第二場14:00-15:30、第三場17:00-18:30

地點：南港瓶蓋工廠M棟（台北市南港區南港路二段13號）

備註：活動均為免費參加，主辦單位保有入場人數之最終解釋權

講座詳情與報名網址：https://www.accupass.com/go/500Young2022

500Young 2022

主辦單位｜500輯

共同主辦｜永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

贊助品牌｜LA NEW、ORIS 豪利時