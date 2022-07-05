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長榮遠東航貨運 北美線8月漲價

記者黃淑惠／台北5日電
長榮海運8月15日起加收部分航線綜合費率附加費，這是6月以來航商首度喊漲運價。(本報資料照片)
長榮海運8月15日起加收部分航線綜合費率附加費，這是6月以來航商首度喊漲運價。(本報資料照片)

亞洲區間航線及東南亞到美國的航線需求依舊夯，物流業界證實，已收到長榮海運通知，自8月15日起加收部分航線綜合費率附加費（GRI），顯示亞洲往北美航線需求轉強。這是6月以來航商首度喊漲運價。

法人分析，隨著業者開始加收GRI，也代表市場供需依舊熱絡，有助推升航商第三季營收與獲利。

物流業者透露，長榮這次漲價以亞洲區間航線及中國大陸以外的亞洲到北美市場為主。8月15日起從印度、斯里蘭卡、巴基斯坦及孟加拉至美國及波多黎各的GRI，其中，每20呎櫃加收900美元，每40呎櫃加收1000美元。

航運業者分析，中國大陸近期貨量雖未如預期大量衝出，但其他市場需求依舊很強，業界已經開始針對需求調漲特定地區GRI。目前看來，明年貨櫃市場依舊供不應求，不僅貨量需求強勁，運價支撐狀況也很好。

業界評估，以現階段運價修正幅度還看，對貨櫃輪業者營收、獲利衝擊有限，尤其台灣貨櫃三雄今年首季每股純益已繳出史上新高佳績，長榮、陽明、萬海每股純益各為台幣19.16元、17.35元、16.64元，以第2季運價及營收表現來看，即使單季獲利無法超越首季，仍將維持高水準。

美國消費者信心連續兩個月下滑，台灣投資人擔心美國民眾消費力減緩後，將衝擊海運需求，使得貨櫃三雄上周股價走勢疲弱，長榮、陽明更面臨貼息窘境。4日金融、電子族群賣壓出籠，台股再度收黑，貨櫃三雄則相對回神，長榮終場上揚3.8%，陽明也逆勢收紅，萬海大漲4%。

長榮 航線 營收

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