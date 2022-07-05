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雙語教甄亂 教學陷「雙貧乏」

台灣新聞組／台北5日電

台灣推動2030雙語國家，各縣市如火如荼招募雙語教師，但以雙北為例，卻出現部分科目報名者少於缺額，雙語組教師錄取分數比一般組教師低許多等現象，再加上學生英語力參差不齊，教團憂心，未來恐出現教師學科專業能力不足、教學現場學生聽不懂的「雙貧乏」現象。

全台教師工會總聯合會理事長侯俊良指出，雙語政策已明顯歪樓，今年更出現國文老師教甄考英文、卻不考中文，教甄雙語開缺與錄取率遠高於一般缺等現象。他除了替一般專業科目教師叫屈，更擔心獨尊英語的結果，淺化了學科課程，影響學習品質。

全教總文宣部主任羅德水以今年北市國中教甄為例，指生活科技、資訊科技的雙語類科缺額竟比報名人數多；侯俊良則提到新北市國中教甄數學、資訊科技等科目的初選錄取分數，竟有雙語組錄取分數比一般組來得低的情況，質疑教學現場到底是教學科，還是教英文？

此外，花蓮縣為推動雙語政策，今年國中教師聯合甄選，有八類科不考學科專業科目，只考教育專業科目及英語，同樣引發爭議。花縣教育處表示，逾400人報名，顯示有教學熱忱的人很多。

台北市教育局強調，國中雙語教師是經各校盤點後才逐步開缺，但師培量能有限，不足以滿足北市需求；新北市教育局說，教甄複試會針對報考的學科安排試教及口試，任一項目原始平均分數未達70分者，不錄取也不列備取。

教育部說，雙語教學計畫是請各校評估學生需求、教學效果及目標後，安排最切合學生程度的教學。

教育局 教育部

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