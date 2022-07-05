鮮乳之後 台衛生紙第3度漲價

推車掃貨 好市多自有品牌衛生紙不到一年內三度漲價，有民眾一買就裝滿兩部推車。（記者邱德祥／攝影）

林鳳營鮮乳傳出價格將調漲後，好市多 自有品牌衛生紙也悄悄漲價，是今年的第三次漲價。台經院院長張建一說，「現在就是擔心這個」，這兩個產品都是指標性民生物資，加上政府7月起調漲電價，電價上漲可能引發萬物齊漲，對消費者物價指數（CPI）影響頗大，政府須關注後續是否引發連鎖效應。

張建一指出，台灣CPI與其他國家相比較為和緩，主因油價 、電價有控制，但7月電價調漲，未來幾個月勢必會部分反映在CPI數據。他說，民生物資價格有顯著波動，尤其食物類漲幅比較大，前5月平均漲幅達5.8%，且鮮乳、衛生紙都是重要民生物資，若帶頭漲價引發連鎖效應，經濟部應會出面與業者溝通協調。

他表示，因為衛生紙替代品牌較多，目前未引發其他品牌跟漲；鮮乳因為同質性高，林鳳營漲價後是否引發跟漲，恐要持續關注。

至於這波物價壓力是否已「不可逆」？張建一說，第三、四季因基期較高，通膨壓力可望慢慢趨緩，且近期油價、天然氣、大眾物資自高點回落，有助下半年通膨趨緩。不過，物價不太可能回到疫情 前通膨率約2%的水準，因為過去全球印了太多鈔票，加上疫情讓物價燒起來，俄烏戰爭又火上加油，「全世界低物價回不去了」。

富邦金首席經濟學家羅瑋也說，此波全球物價上漲並非完全由短期供需失衡帶動，而是受到中長期結構性轉變所影響，後續須關注物價持續上揚會延續多久、是否可能失控，甚至演變為停滯性通膨。

羅瑋指出，各國央行採取激進手段抑制通膨，不僅影響經濟復甦力道，也加重政府財政負擔。台灣下半年景氣可能隨國際因素影響出現放緩，但過去幾年台灣經濟結構已有根本性轉變，今年經濟成長率「保3」無虞。