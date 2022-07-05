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女遭綁架蒙眼塞箱 報警發現竟是求婚

記者楊湛華／桃園5日電
楊姓女子想給女友驚喜，策劃「假綁架、真求婚」，卻差點吃上妨害自由官司。（記者楊湛華／攝影）
楊姓女子想給女友驚喜，策劃「假綁架、真求婚」，卻差點吃上妨害自由官司。（記者楊湛華／攝影）

桃園市楊姓女子想給黃姓女友一個最難忘求婚，透過打工App找來林、彭兩男，請他們綁住女友手腳、裝入行李箱，開車載走，但黃女趁隙奮力逃脫，向路過巡警報案求救，三人被依妨害自由送辦；但檢方認為黃女無意追究，且眾人說法相符，4日偵結不起訴處分。

檢警調查，24歲的楊姓女子今年3月雇用19歲的林男、彭男，指示兩人假扮不良份子，凌晨3時30分到她與黃女在桃園區的同居地敲門，假稱黃「招惹大姐頭」，以童軍繩綑綁她手腳、蒙住眼睛後，將黃女裝入大行李箱並放在轎車後車廂內，開車離去。

過一會兒車停下來，黃女推測男子離自己有段距離，趁機掙脫、打開後車廂門逃離，向正好路過的巡邏員警求救，警方也當場逮捕林、彭兩男。楊女聞訊到案後也被逮。

楊女辯稱，自己計畫向女友求婚，想「給她一個驚喜」才策畫這起「假綁架」，原本要待車輛開到戶政事務所門口時，現身揭露驚喜，沒想到女友中途掙脫，還剛好遇到警察；兩男也辯絕無綁架之意，只是想協助求婚、打工賺錢罷了。

據台北中國時報報導，因妨害自由非告訴乃論，警方仍依法將3人移送桃園地檢署。檢方勘驗三人通訊軟體對話紀錄，和警詢相符，並無妨害自由犯意，且黃女也表明不追究，偵結後不起訴處分。

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