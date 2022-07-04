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徐國勇插手警察人事 欺負陳家欽 藍委：陳菊查不查？

記者鄭媁、李承穎／台北4日電
國民黨立院黨團3日召開「警界人事！派系分贓！蘇貞昌 徐國勇 出來面對！」記者會，總召曾銘宗（中）表示，把高階警官的位子當人情來交換，基本上是一個重大的醜聞。（記者邱德祥／攝影）
國民黨立院黨團3日召開「警界人事！派系分贓！蘇貞昌 徐國勇 出來面對！」記者會，總召曾銘宗（中）表示，把高階警官的位子當人情來交換，基本上是一個重大的醜聞。（記者邱德祥／攝影）

警政署前署長陳家欽申請退休後，日前接受專訪點名內政部長徐國勇介入警察人事；徐國勇回應「權力是我的，我有什麼好喬」。國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨天抨擊徐國勇把國家公器做人情交換，敗壞國家體制，陳家欽是監察院長陳菊推薦的人，被徐國勇欺負了，陳菊要不要出來立案調查？

影音來源：聯合影音網

國民黨立委林德福說，內政部是天下第一大部，警政署人事是由署長主導，好壞對錯是署長要負責，行政院長蘇貞昌及徐國勇卻把手伸進警政單位，變成派系分贓、派系治國，讓人無法接受。

曾銘宗說，民進黨執政六年多來，用人看顏色，不講專業，人盡皆知，近日傳出徐國勇喬人事，一點都不意外；但徐國勇竟將高階警官人事作為人情交換，敗壞國家體制、傷害警察制度，這些位子換了哪些人情，有無不當、不法，監院應介入調查。他並抨擊，最誇張的是，徐國勇把人事權當成他的「東西」，顯然已經喬習慣了，應該下台。

民進黨團幹事長鄭運鵬回應，曾銘宗如果說過去國民黨執政，所有警政文官都是署長任命，行政院和內政部只是橡皮圖章，這會是責任政治的大笑話；總統、行政院長和內政部長有法定分層的人事權，警政署長也是被總統、行政院長任命的高階文官，人事權本來就不該是爭議事項，警政署也非閉門造車的象牙塔。

行政院發言人羅秉成表示，陳家欽是為尊重接任的署長在未來一年內，就20位高階警官屆齡退休後的相關人事安排，因此申請提前退休，有周刊報導指蘇、徐「曾懇談三個半小時找出兩人關係生變的共識」、「決定必須先異動警政署長陳家欽」等，與事實不符，盼各界勿再以訛傳訛。

羅秉成指出，行政院已經依相關人事程序核定警政署長黃明昭的派令，期許警政署在他的帶領下，繼續讓治安工作順利進行。

內政部 退休 國民黨

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