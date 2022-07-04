徐國勇插手警察人事 欺負陳家欽 藍委：陳菊查不查？

國民黨立院黨團3日召開「警界人事！派系分贓！蘇貞昌 徐國勇 出來面對！」記者會，總召曾銘宗（中）表示，把高階警官的位子當人情來交換，基本上是一個重大的醜聞。（記者邱德祥／攝影）

警政署前署長陳家欽申請退休 後，日前接受專訪點名內政部 長徐國勇介入警察人事；徐國勇回應「權力是我的，我有什麼好喬」。國民黨 立法院黨團總召曾銘宗昨天抨擊徐國勇把國家公器做人情交換，敗壞國家體制，陳家欽是監察院長陳菊推薦的人，被徐國勇欺負了，陳菊要不要出來立案調查？

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國民黨立委林德福說，內政部是天下第一大部，警政署人事是由署長主導，好壞對錯是署長要負責，行政院長蘇貞昌及徐國勇卻把手伸進警政單位，變成派系分贓、派系治國，讓人無法接受。

曾銘宗說，民進黨執政六年多來，用人看顏色，不講專業，人盡皆知，近日傳出徐國勇喬人事，一點都不意外；但徐國勇竟將高階警官人事作為人情交換，敗壞國家體制、傷害警察制度，這些位子換了哪些人情，有無不當、不法，監院應介入調查。他並抨擊，最誇張的是，徐國勇把人事權當成他的「東西」，顯然已經喬習慣了，應該下台。

民進黨團幹事長鄭運鵬回應，曾銘宗如果說過去國民黨執政，所有警政文官都是署長任命，行政院和內政部只是橡皮圖章，這會是責任政治的大笑話；總統、行政院長和內政部長有法定分層的人事權，警政署長也是被總統、行政院長任命的高階文官，人事權本來就不該是爭議事項，警政署也非閉門造車的象牙塔。

行政院發言人羅秉成表示，陳家欽是為尊重接任的署長在未來一年內，就20位高階警官屆齡退休後的相關人事安排，因此申請提前退休，有周刊報導指蘇、徐「曾懇談三個半小時找出兩人關係生變的共識」、「決定必須先異動警政署長陳家欽」等，與事實不符，盼各界勿再以訛傳訛。

羅秉成指出，行政院已經依相關人事程序核定警政署長黃明昭的派令，期許警政署在他的帶領下，繼續讓治安工作順利進行。