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蘇煥智批蔡政府 高階警官人事「走偏門」

台灣新聞組／台北4日電
前台南縣長蘇煥智批蔡政府高階人事請託走偏門。（本報系資料照片）
前台南縣長蘇煥智批蔡政府高階人事請託走偏門。（本報系資料照片）

內政部長徐國勇遭前警政署長陳家欽點名插手警界人事，鬧得沸沸揚揚，據台北中國時報報導，前台南縣長蘇煥智指出，陳家欽提前退休，凸顯蔡政府在高階警官的任命上「走偏門」，出現了違反制度、倫理及專業，而朝向腐化墮落的危機。

報導指出，蘇煥智表示，台灣政府公權力核心，已出現被蔡英文政府的深層政府（deep state）掌控的危機，過去陳水扁時代，警界大多是走扁嫂的路線，而蔡英文擔任總統以來，各界其實都是走她的競選總幹事、新境界基金會副董事長洪耀福的路線。「那個門路會通，其實也需總統同意授權」。

據報導，蘇煥智指出，洪耀福很聰明的選擇是不進入總統府以及政府部門，僅保留之前民進黨祕書長或後來智庫副董事長的民間身分，目的是在刻意避免陷入貪汙治罪條例相關問題的風險。「所以有關政府高階人事、相關案件的請託，幾乎也都是走洪耀福的路線」。

他點名洪耀福以總統競選總幹事的身分及小英之友總幹事的名義，成為蔡政府的深層政府代表，蔡英文完全執政已經6年多，完全不像扁政府時代，盡可能將好手送進內閣，培養政治人才。反而刻意經營深層政府，進入民間黨組織，控制黨及小英後援會，以民間組織身分遙控政府的資源分配，從人事、公共採購、投資案，扮演利益分配及監督的角色。

報導說，蘇煥智痛批，一個不必負起貪汙治罪條例任何罪責的民間政黨人士，而且只對蔡總統一人負責，可以更無禁忌的「喬人」、「喬事」。有事就由官員去承擔，甚至可以直接指揮部長辦事。破壞制度、專業、破壞警政倫理，對他們來說都是「小菜一碟」。而總統也很容易睜一眼閉一眼「裝無辜」、很容易卸責。

蔡英文 投資 退休

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