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受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

黑白集/透過英語學歐語 台灣的全球視野

黑白集
北約新版戰略概念首度提及中國，台外交部盛讚北約「展現全球視野」。（美聯社）
北約新版戰略概念首度提及中國，台外交部盛讚北約「展現全球視野」。（美聯社）

北約新版戰略概念首度提及中國大陸，台灣外交部盛讚北約「展現全球視野」。言下之意，這個歐洲和北美國家組成的區域防衛組織，過去無視大陸的威脅和台灣遭受的打壓，實在不夠「全球視野」。這是當慣了戰狼，口氣不免托大。

諷刺的是，歐盟及各會員國駐台代表日前聯名致函行政院長、教長、外長等官員，指蔡政府「雙語國家」政策獨尊英語，將使台灣在盎格魯薩克遜世界以外地區減少曝光機會，台歐絕非透過英語便可拉近關係。歐盟各國沒說的是，台灣從教育開始就談不上「全球視野」，最多是「半球視野」，甚至只有「美國視野」。

歐盟各國擔心在蔡政府僵硬的「全英語教學」模式下，未來在台灣會看到透過英語學習歐洲語言的場景，導致教學品質下降。但透過英語學歐語，有什麼好大驚小怪的？

在「雙語國家」政策下，國中教師甄試獨尊英語，國文老師不考國文考英文；大學中文系延攬師資，更以「全英文授課」為門檻。歐盟各國很快可以看到，台灣學生透過英語學理化、解數學、上體育、玩藝術、接受輔導；更夢幻的是，透過英語學中文！

在台灣，世界就是美國，全球視野就是美國視野，何況教育還必須為反中政治服務。只要看到中國歷史文化的遭遇，歐洲語言文化被排擠，歐盟真的不必太計較。

歐盟 教育 北約

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