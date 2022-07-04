台萬物齊漲…低收族落入貧窮線下 只能省吃儉用

台灣通膨壓力大，萬物齊漲，小吃攤價目表也跟著調整，改了又改。(記者許正宏／攝影)

國際原物料價格攀升，加上調漲電價，台灣下半年通膨壓力與日俱增。市占率最高的味全林鳳營開出鮮乳漲價第一槍，預計7月中調漲售價，各品項調漲約二到四元。儘管統一、光泉表示暫時不會跟進，但林鳳營漲價恐點燃咖啡 、手搖飲與烘焙點心等業者的漲價壓力鍋，導致萬物齊漲的連鎖效應。

7月不只電價價格調漲，鮮乳市場市占率最高的林鳳營將於月中漲價，是否引發其他品牌或是咖啡、手搖飲與烘焙點心的跟漲效應引發關注。(記者余承翰／攝影)

國際原油及大宗物資價格居高不下，5月的消費者物價指數（CPI）年增率來到近十年新高的3.39%，主計總處6日要公布6月CPI，預料年增率仍會高於3%，等於連四個月超過3%、連11個月超過通膨警戒線2%，顯示台灣通膨壓力仍大。

學者表示，上半年鮮乳因各家廠商有競爭壓力，加上政府介入勸說，業者不得不凍漲，如今林鳳營宣布漲價，其他品牌跟進漲價的可能性很高。

此外，能源及糧食市場因為俄烏戰爭導致價格仍維持在高檔，而台灣糧食自給率過低，依賴進口造成廠商生產成本增加，隨著疫情 緩和、消費回溫，有業者決定反映成本，其他廠商應也會跟進，整體來看，今年糧食價格應會居高不下。

萬物齊漲，民生大受影響。60歲的林先生在社區大樓擔任清潔工，月薪2萬多元（台幣，下同，約670美元），他在台北萬華區租雅房每月花費7500元，大部分薪水都要付房租；他在租屋處沒開過冷氣，只吹電扇。他說每月存不了錢，這二年來面對物價上漲與疫情雙重衝擊，有時甚至入不敷出，大嘆「人兩腳，錢四腳」，追也追不上。

林先生是今年受物價上漲衝擊的眾多民眾之一，收入原本就偏低的族群，更是在通膨中成為最先被犧牲的一群。關愛之家協會表示，物價上漲最先衝擊到接近在貧窮線的人，這類型的人不一定符合社福協助標準，平時的生活開銷勉強打平，一旦物價稍有波動，就直接落入貧窮線以下。

林先生說，民生物品漲價最有感，買一個便當就要百元左右，為了省錢現在一天吃早、晚兩餐，有時候離峰時段會和同事去大賣場買打折便當，「只要能吃就好，我不挑食」，更規定一餐只能花90元，盥洗用品、衛生紙等也只挑大減價才會購入。

台中46歲謝媽媽獨自扶養一雙兒女，一家三口在台中租屋。上月承租四年的房租從1萬漲到1萬2000元，受疫情影響，擔任照顧服務員的她服務個案減少，薪水不到3萬元，但隨著上漲物價，每月多支出五、六千元的伙食費用，壓得她喘不過氣。

謝媽媽說，7歲兒子與10歲女兒正值發育期，必買的雞蛋從每台斤30元漲到52元，雞腿肉從100漲到160元，她只好一天只吃兩餐，省一點讓兒女吃飽吃好一點。

弱勢家庭的他們，孩子午餐有台中市政府補貼的愛心餐券，但謝媽媽發現，便利超商 物價齊漲，以前一顆茶葉蛋八元，現在要十元，孩子想買吃飽一點的便當，遞出餐券結帳，還得多掏出10至15元不等。

「物價這麼貴，只能找特價品」，台東縣大武鄉單親媽媽小麗說，她打零工薪水不到2萬元，縣府雖每月補助4310元，扣掉電話費、交通費及兩個孩子生活費所剩不多，孩子放暑假伙食開銷增加，只能買特價品，燒熱水、煮東西都用柴火。

台南市六甲區吳姓婦人丈夫去年病逝，除了扛200多萬元債務，還要養三名子女，房租加水電及三餐，一家基本開銷逾2萬元，她在便當店打零工，日薪900元全家難餬口，靠家扶及娘家不時接濟苦撐。

「以前花椰菜兩大顆50元有找，近來巴掌大單顆就超過50元。」吳姓婦人說，現在「一個錢打三個結」，只敢挑打折或特價即期品，好幾次想挑家人愛吃的葡萄，但小小一串破百元，摸了摸惦惦荷包，只能放下。

台南新營洪姓單親媽媽獨力撫養三個女兒，她在物流公司上班月薪3萬多元，她說，物價漲到令人咋舌，「漲一、二十塊，長期下來很可怕」。

家扶基金會指出，曾接到單親媽媽求助，家中經濟靠她到宅清潔，讀大學的大兒子偶爾打工但染疫，二兒子也被傳染，小兒子未染疫卻因遠距上課天天在家。近二個月都要在家照顧三個孩子，無法外出工作，面臨物價上漲，一家伙食開銷大增只能求助。