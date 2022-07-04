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台北高球場 退伍將校領雙薪 月退俸加10餘萬月薪比防長高

記者洪哲政／台北4日電
位於桃園市蘆竹區的台北高爾夫球場俱樂部，任職退役將校除月退俸外，每月還可領10餘萬元薪資，被立委批為「國防部最大雙薪肥貓」。(記者洪哲政／攝影)
位於桃園市蘆竹區的台北高爾夫球場俱樂部，任職退役將校除月退俸外，每月還可領10餘萬元薪資，被立委批為「國防部最大雙薪肥貓」。(記者洪哲政／攝影)

位於桃園市蘆竹區的台北高爾夫球場俱樂部，由國防部指派退將擔任球場董事長，連帶由退將指派退伍校官擔任總經理、業務、行政部經理等主管，每人除月退俸外，每月還可領十餘萬元薪資（台幣，下同，約3355美元），被立委批為「國防部最大雙薪肥貓」。民進黨立委羅致政昨天表示，銓敘部已介入調查，要認定球場相關職務是否「公職」。

關於此事，軍方曾允諾檢討。但國防部昨天強調非台北球場主管機關，並稱從未介入球場管理營運，且球場屬私法人的民間機構，軍退員工依球場規定領取薪資。國防部並舉「高爾夫球場管理規則」，指球場在中央的主管機關為體育署，地方主管機關為桃園市體育局。

依陸海空軍軍官士官服役條例第34條第1項、第46條第3項規定及全國軍公教員工待遇支給要點，支領退休俸或贍養金的軍官、士官，再任公職等職務，依公務人員委任第一職等本俸最高俸額及專業加給合計數額，自今年1月1日起調整為新台幣3萬4470元，任公職者每月支領薪酬總額超過這項額度者，須停發退除給與。

羅致政曾在立法院質詢，國防部首長答詢表示，台北高爾夫球場俱樂部為國防部「實質掌控」，由訓練次長室管理，11個董事中，國防部占六席，分別是三名退將、三名現役將領，人選由國防部推薦經會員代表選出。

據了解，該球場現任董事長空軍退役中將林於豹，俱樂部重要幹部也多是空軍出身。國防部曾表示，董事長每月領薪資10萬元、總經理月領8萬元。

羅致政補充表示，在該球場工作的退役將校，每人領雙薪，取領金額比現任國防部長薪水還要高；而由退役上校、少校出任的球場主管、經理，退休俸都照領，每月另可具領7萬多元薪資，還有加給5000元，另有績效獎金、三節獎金，平均每月高達10餘萬元。

羅致政還披露，台北球場目前有3000多張球證，分別掌握在將領、志願役人員、文職人員與聘三以上聘雇人員手中，將領退伍後可以將球證帶著走，球證每張市價200多萬元。國防部曾證實，有2000多張在民間。

羅致政批評，台北高爾夫球場俱樂部是國防部實質掌控，也是政府的財產，就是公職；他支持國防部擁有高爾夫球場提供官兵休閒場所，也支持協助訓練國手，但反對領的比退休金高的雙薪肥貓。

他說，退伍軍人任職退輔會轉投資事業，薪資都有3萬餘元的限制，為何台北球場的退役將校照領退休俸，還要領比退休金高出許多的薪資？

對於國防部主張該俱樂部是財團法人，退役將校從業人員領薪不受出任「公職」限制，羅致政接受本報訪問表示，銓敘部已介入調查，來認定國防部「實質掌控」、土地屬公產的台北高爾夫球場俱樂部，軍退從業人員是否屬「公職」。

國防部 退休金 投資

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