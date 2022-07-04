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兒高燒昏迷 父跪求前導 警車開道送醫卻車禍

記者林宛諭、劉明岩／彰化4日電
村上派出所員警2日晚為確診高燒要送醫的幼童開道時，在花壇鄉中山路撞上另一車輛，造成包括員警五人輕傷。(圖：民眾提供)
村上派出所員警2日晚為確診高燒要送醫的幼童開道時，在花壇鄉中山路撞上另一車輛，造成包括員警五人輕傷。(圖：民眾提供)

彰化縣一名一歲10個月男童前晚因確診高燒昏迷，父親衝進派出所下跪求救，警方立即開警車前導護送，不料在一處路口闖紅燈撞上梁姓男子轎車，造成一名員警和四名民眾受傷。幸男童經緊急送醫已退燒清醒，車禍肇事原因待鑑定釐清。

男童父母昨打電話問警方車禍狀況，對於員警車禍受傷，頻頻說抱歉；男童母親說，結婚十幾年沒有生育，透過試管嬰兒，好不容易有這個兒子，他們一家三口都確診，前晚兒子發燒到華氏105.8度，昏迷不醒，真的嚇壞了。非常感謝警方協助，也希望外界不要責怪警察

前天晚間8時許，男童父親衝進彰化縣警員林分局村上派出所，向員警表示兒子確診，高燒昏迷，要送彰化基督教醫院急救，怕會來不及，問員警能否開道護送；值班張姓員警立刻答應，父親要跑回車上的時候，轉身對著員警下跪道謝。

警方一路鳴警笛開道急駛，行經花壇鄉中山路與廖厝巷口時闖紅燈，攔腰撞上綠燈直行的梁姓男子轎車，造成警車右前座許姓員警，與梁男夫婦、二名6歲雙胞胎小孩都受傷送醫。

車禍發生後，員警對跟在後方的男童父親說「別管車禍，快去就醫」，男童父親急駛到醫院，經治療後男童已退燒清醒。

警方說，當時警車確是闖紅燈發生車禍，因高燒昏迷男童情況很緊急，警車有一路鳴警笛和開警示燈急駛，是否具交通優先通行權，待進一步釐清。

車禍 警察

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