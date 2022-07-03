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暑期遠離危險水域 校園宣導「防溺10招」避洶湧暗流

記者徐如宜／高雄報導
高雄茄萣國中宣導戲水安全，學生學習防溺10招。圖／茄萣國中提供
高雄茄萣國中宣導戲水安全，學生學習防溺10招。圖／茄萣國中提供

台灣學校開始放暑假，高雄茄萣國中位處海邊，暑期海邊危險水域常傳出溺水事件，學校除了定期安排水上防溺與自救救人課程，並請高雄市潛水救難協會針對暑假戲水安全宣導防溺，校長王東進也提醒學生夏日戲水勿涉危險水域，應做好「防溺10招」

茄萣國中校長王東進說，學生、家長們有時會在「不小心」、「忽視警告標語」與「缺乏正確戲水觀念」等情況下溺水，包括在危險水域暗流洶湧、山區溯溪瞬間大雨，加上對流旺盛造成瞬間大雨，都易造成戲水時危險。

王東進校長提醒學生夏日戲水應做好下列防溺十招，一、戲水地點需合法，要有救生設備與人員。二、避免做出危險行為，不要跳水。三、湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。四、不要落單，隨時注意同伴狀況位置。五、下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。六、不可在水中嬉鬧惡作劇。七、身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳。八、不要長時間浸泡在水中，小心失溫。九、注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。十、加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。

茄萣國中學生林明威說，自己非常喜歡游泳，雖然懂得自救救人，但是了解溺水是可怕的，只有遠離危險水域地帶，將能夠減少溺水發生，平常會將這個觀念傳給同學家人們。

高雄茄萣國中宣導戲水安全，學生學習防溺10招。圖／茄萣國中提供
高雄茄萣國中宣導戲水安全，學生學習防溺10招。圖／茄萣國中提供
高雄茄萣國中宣導戲水安全，學生學習防溺10招。圖／茄萣國中提供
高雄茄萣國中宣導戲水安全，學生學習防溺10招。圖／茄萣國中提供

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