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大盤下殺每天都有漲停明牌？工人砸錢險中計

記者陳宏睿／台中報導
台中市劉姓男子中了歹徒投資詐騙陷阱，上月底要匯款5萬元，警方、行員聯手阻詐。圖／第三警分局提供
台中市劉姓男子中了歹徒投資詐騙陷阱，上月底要匯款5萬元，警方、行員聯手阻詐。圖／第三警分局提供

台股大盤今年以來下跌，近日跌破萬五關卡，但歹徒仍以投資詐騙為話術行詐，台中市六旬劉姓男子在上月底即接獲網友訊息，佯稱加入投顧工作室後，「天天有漲停明牌」，劉被說服欲到銀行匯款5萬元小試身手，行員察覺有異，趕緊通知警員阻詐成功。

第三警分局立德所巡佐陳俊清、警員林茂英在上月28日獲報，劉姓男子（60歲）欲匯款5萬元至陌生帳戶，而且匯款過程中，劉不斷使用手機，劉也稱，匯款是為投資之用，行員察覺異狀報警。

據查，劉男擔任粗工工作，近日透過通訊軟體認識一名網友，該名網友自稱投資很有心得，還引薦加入券商內部管道的獲利計畫，每日提供漲停飆股，該名網友還不斷傳送交易紀錄，營造獲利假象，也不斷傳訊「老哥，你今天又錯過了」，強化匯款投資欲望。

劉男因平時賺的是血汗錢，聽到網友輕鬆獲利的訊息，在上月28日終於忍不住，依對方指示，下載APP註冊會員後，提供對方證件、帳戶餘額照片，再到銀行臨櫃欲辦理匯款5萬元，幸好行員、警員聯手阻詐，才讓劉男沒有中計。

第三警分局呼籲，歹徒看準民眾渴望致富心態，透過各大社群平台、簡訊散布「快速獲利」、「飆股推薦」、「保本方案」等投資訊息，引誘民眾詢問或加入群組，都是經過包裝的「假投資真詐騙」態樣，提醒民眾，投資務必循正常合法管道，切勿跟隨來歷不明的投顧老師，貿然投入自己的辛苦錢。

台中市劉姓男子中了歹徒投資詐騙陷阱，對方傳送交易紀錄，引誘上鉤。圖／第三警分局提...
台中市劉姓男子中了歹徒投資詐騙陷阱，對方傳送交易紀錄，引誘上鉤。圖／第三警分局提供
台中市劉姓男子中了歹徒投資詐騙陷阱，對方傳送交易紀錄，引誘上鉤。圖／第三警分局提...
台中市劉姓男子中了歹徒投資詐騙陷阱，對方傳送交易紀錄，引誘上鉤。圖／第三警分局提供

投資 詐騙 社群

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