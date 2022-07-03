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第三方支付 涉幫博弈、詐團洗錢

記者陳弘逸、張宏業／台北3日電
檢警破獲國內首宗第三方支付洗錢案，檢警搜索時，發現業者在伺服器上擺放乖乖，保佑網路不要當機。(記者陳弘逸／翻攝)
檢警破獲國內首宗第三方支付洗錢案，檢警搜索時，發現業者在伺服器上擺放乖乖，保佑網路不要當機。(記者陳弘逸／翻攝)

橋頭地檢署掌握情資，指派微爾、金恆通知名第三方支付業者，配合博弈與詐團組織從事洗錢，兩公司洗錢金額不到1年就超過37億元，刑事局前天大陣仗搜索、拘提派微爾負責人蔡昌炎、幕後金主蔡居安共25人到案，檢方認為兩人有逃亡及串滅證之虞，向法院聲押獲准。

第3支付近年成為線上博弈與詐團的洗錢管道，檢察官鄭子薇認為，業者利用科技化手法大規模替詐團轉帳，成為洗錢新漏洞，依「跨境詐欺集團溯源斷根」計畫，從車手追到人頭公司，再分析人頭公司帳簿，歷經8個月勾稽，先後收押5人，才發現源頭是第三方支付業者，前天首次對業者發動偵查，除兩人收押，金恆通賴姓負責人等各以10至15萬元交保。

專案小組發現，蔡居安（42歲）找來蔡昌炎（50歲）、賴男謀議籌組洗錢集團，由蔡居安出資指示集團成員成立多家人頭公司，並擔任各人頭公司帳戶提款車手。

蔡昌炎等人明知第三方支付若無實質交易，不能讓公司設立帳戶，卻提供派微爾支付代收平台串接到「金特爾娛樂城」等73間賭博網站，當賭客在賭博（假投資）網站刷卡時，會以派微爾作為特約商店接受刷卡，再由派微爾將該筆刷卡交易分派旗下不實人頭商家，製作不實商品交易內容，完成3方不實交易，再由車手提領。

信用卡交易收單銀行，誤以為信用卡消費合法，陷於錯誤撥付款項，藉此隱匿賭博網站或詐欺犯罪所得；派微爾以此

洗錢方式，從2021年至今，幫助洗錢達33億元，洗錢帳戶高達569個，派微爾每筆手續費抽4%，不法獲逾億元。

賴男夥同周姓工程師撰寫程式，提供金恆通第三方支付代收平台串接到「深遊娛樂城」等77間賭博網站，當賭客在網站ATM儲值或超商代碼付款時，利用類似手法詐騙，洗錢金額4億6千萬元，不法獲利超過千萬元，有逾600人被這兩家公司詐騙。

信用卡 詐騙 詐欺

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