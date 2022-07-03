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中文系徵全英語授課 土博士叫苦

 記者許維寧、馮靖惠／台北3日電

政府推動「2030雙語政策發展」引發爭議，大學近年力推雙語教學，連中文系都開出全英語授課徵才條件。由於中文系教授過去多延攬本土博士，如今「洋風」漸盛，本土博士不禁感嘆，學術養成期間就較少雙語環境，畢業後卻必須面臨雙語求職門檻，只能一邊讀博士、一邊進修外語。全教總批評，雙語政策是一個典型教育為政治服務的計畫。

淡江大學中文系日前公告招聘事項，要求文字、聲韻、訓詁學專長專任者還需具備全英語授課能力。台師大國文系近日也以英語刊登徵才，徵求思想、語言、文學專長領域教師，條件資格包括需全英語授課。

一名頂大博士生說，近年各校開始設立外語授課門檻，本土博士形同被坑殺，早知如此不會選擇在台讀博士，目前中文系仍以中文語境教學為主流，將全英授課設為徵聘條件太奇怪。

師大國文系教授鍾宗憲表示，面向世界做研究確實有必要熟悉第二外語，授課也能增進學生視野。台師大指出，為國際化，招募新進教師會考慮是否能全英語授課。

清大中文系教授蔡英俊說，學界部分聲音希望文字、聲韻學等可以和西方語言學對等，但語言學和中文的形音義思考方式不同，很難說以英語教學可確切幫助學生，本國語言有獨立性，教學上應保留一定界線。

全教總文宣部主任羅德水指出，政府明顯未考慮中小學課綱與學校課程的限制，以致出現國三英語課還比九年一貫課程減少的狀況，更出現「國文老師不考國文、反考英文」亂象。

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