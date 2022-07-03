高通膨、失業增 最痛苦暑假來了

企業用電7月起電價調漲15%，恐再推升物價，無疑也對高通 膨火上加油。多位財經學者紛紛示警，消費者物價指數 （CPI）年增率第3季可能出現單月飆破4%的情形，且高通膨時間將拉長，可能遞延至第4季。

本報系經濟日報報導，且因國際情勢不確定性仍高，隨失業率續升，4月痛苦指數已上衝至7，5月痛苦指數續升達7.7%，續創10年新高。

一次CPI年增率飆破4%已是15年前了。政大金融系教授殷乃平表示，電價調漲一定會加劇物價上漲壓力，今年CPI年增率高點可能會超過4%，因為電價是所有生活、產業基礎的成本，最後都會轉嫁到物價，造成國人實質薪資及可支配所得降低。

更令人憂心的是，受俄烏戰爭影響，這次通膨壓力恐怕會持續相當長一段時間，戰爭引發的國際能源和糧食短缺，都將使物價壓力短期內無法解決。

此外，殷乃平提醒，台灣還需要留意「摩擦性失業」的隱憂，這指的是新的工作找不到人，但舊的工作已消失，產生的供需失調，此時又碰巧遇上全球高通膨，政府必須要有長期規畫才能因應，否則難保痛苦指數不斷飆升。

中研院經濟研究所研究員周雨田認為，央行貨幣政策有必要於9月22日召開第3季理監事會議時，檢討是不是需要再次升息 及擴大升息幅度。

中央大學經濟系教授吳大任認為，政府選擇此時調漲電價，是對下半年經濟發展情勢過於樂觀的「誤判」，因為隨美國經濟可能面臨衰退風險愈來愈大，台灣出口在下半年將受到很大衝擊。

另據台北中國時報報導，民眾黨立委邱臣遠表示，無薪假勞工人數持續增加，已達2萬2179人，顯示很多產業仍籠罩在疫情陰霾下；5月份CPI年增率攀升至3.39％，去年實質薪資呈現倒退，低所得者根本無力應對通膨怪獸，青年與弱勢族群是最大受害者。

國民黨則表示，蔡政府錯誤的非核家園、再生能源等能源政策，導致台電虧損加劇，更讓台灣經濟體質自主性弱化，調漲電價只是為蔡政府錯誤能源政策補破洞，「錯誤政策比貪汙可怕」。