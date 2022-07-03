未來16學年 大一生估年減2900人

受到少子化影響，教育部預估，到2037年時，大一新生數只剩下17.7萬人。（本報資料照片）

教育部 公布2022至2037學年度各教育階段學生數預測報告，受少子化影響，各教育階段學生數逐年減少，預測大專校院未來16學年間，大一新生平均年減2900人或1.5％；大學學生總數則是平均年減8700人或0.9％。

學者則認為，少子化儼然已是趨勢，政府應儘速研議國際教育及海外學習法，開發生源，另也可乘機檢討師生比，提升高教品質。

教育部統計處預測，未來16學年間，從國教至高教，學生數均受到少子化影響下滑。以2015學年度為例，學生數約27萬人，不過從2018學年「龍年效應」過後，學生數持續減少，預測2023學年大一新生數將首度跌破20萬人，2026學年又剛好遇上農曆虎年，出生人口銳減，大一新生將降至17.7萬人低點。

預測報告也提到，僅管2030學年有望因龍年效應止跌回升，未來幾年內，大一新生數多在17萬至21萬人間波動，預計至2037學年，大一新生數仍只有17.7萬人，和2011學年相比，學生數衰退35.9％，相當於減少9.9萬人。至於整體大學生總數，預計到2037學年時，將減至84.7萬人。

另據教育部統計，近年來7所退場學校學生安置與休、退學數據，共2400名學生因學校退場受異動，其中548人是自行轉學或休退學。