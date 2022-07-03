我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州哈爾頓市槍案2死4傷 槍手自殺身亡

俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助

未來16學年 大一生估年減2900人

記者許維寧／台北3日電
受到少子化影響，教育部預估，到2037年時，大一新生數只剩下17.7萬人。（本報資料照片）
受到少子化影響，教育部預估，到2037年時，大一新生數只剩下17.7萬人。（本報資料照片）

教育部公布2022至2037學年度各教育階段學生數預測報告，受少子化影響，各教育階段學生數逐年減少，預測大專校院未來16學年間，大一新生平均年減2900人或1.5％；大學學生總數則是平均年減8700人或0.9％。

學者則認為，少子化儼然已是趨勢，政府應儘速研議國際教育及海外學習法，開發生源，另也可乘機檢討師生比，提升高教品質。

教育部統計處預測，未來16學年間，從國教至高教，學生數均受到少子化影響下滑。以2015學年度為例，學生數約27萬人，不過從2018學年「龍年效應」過後，學生數持續減少，預測2023學年大一新生數將首度跌破20萬人，2026學年又剛好遇上農曆虎年，出生人口銳減，大一新生將降至17.7萬人低點。

預測報告也提到，僅管2030學年有望因龍年效應止跌回升，未來幾年內，大一新生數多在17萬至21萬人間波動，預計至2037學年，大一新生數仍只有17.7萬人，和2011學年相比，學生數衰退35.9％，相當於減少9.9萬人。至於整體大學生總數，預計到2037學年時，將減至84.7萬人。

另據教育部統計，近年來7所退場學校學生安置與休、退學數據，共2400名學生因學校退場受異動，其中548人是自行轉學或休退學。

教育部

上一則

海峽論壇 藍將視訊與會

下一則

中文系徵全英語授課 土博士叫苦

延伸閱讀

大學考招大缺額 私校拉警報 教部被批始作俑者

大學考招大缺額 私校拉警報 教部被批始作俑者
教育部護跨性別者 女運動員、婦女運動維權人士批不公

教育部護跨性別者 女運動員、婦女運動維權人士批不公
教育部新指引 校園性別歧視可申訴 不再僅限性騷及性侵

教育部新指引 校園性別歧視可申訴 不再僅限性騷及性侵
扭轉川普政府規定 教部新指引：校園性別歧視可申訴

扭轉川普政府規定 教部新指引：校園性別歧視可申訴

熱門新聞

（取材自臉書爆料公社）

新北8惡煞闖火鍋店當眾砍人 客人驚嚇奔逃

2022-06-25 21:49
不少粉絲朝聖具俊曄的DJ秀。圖／讀者提供

具俊曄台北夜店DJ獨秀 24年鐵粉狂批汪小菲

2022-07-01 14:21
台灣近期新冠疫情未解，本月在彭博的防疫韌性榜上排倒數第二。報系資料照／記者劉學聖攝影

彭博6月防疫韌性排名 台灣倒數第二

2022-06-29 09:21
高雄的大統集團官網將好市多納為事業版圖之一。（取材自大統集團官網）

Costco以10.5億美元 買回台灣好市多所有股份

2022-07-01 00:40
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(本報資料照片)

民進黨「捧黃抑蔣」失靈  反傷陳時中民調

2022-07-01 02:27
圖為國民黨中央黨部。（本報資料照片）

嗆國台辦「主權說」 國民黨：中華民國是主權獨立國家

2022-06-29 17:52

超人氣

更多 >
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰
馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片
中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算
成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單

成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單