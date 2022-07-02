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黑白集／政治皆花絮 台灣還有願景嗎

黑白集
行政院長蘇貞昌把閣揆當成事務官，部長把自己當成小弟，底下則一片窮忙，這個政府還有誰在思考前瞻未來？。(本報系資料照)
行政院長蘇貞昌把閣揆當成事務官，部長把自己當成小弟，底下則一片窮忙，這個政府還有誰在思考前瞻未來？。(本報系資料照)

台灣政壇每天發生的事，總是言不及義令人沮喪。例如，電價在4年8連凍之後，一口氣漲了8.5%；試問，政府為何不能視能源價格變化徐徐調整？王美花說她今年睡覺沒開過冷氣，又辯稱核二被迫停擺，是新北不發「乾貯執照」。言下之意，大家最好學她一起節電，反正停電責任不在經濟部。

蘇貞昌更離譜，他把警政署長變成自己和內政部長間的夾心餅乾，俟對方受不了求去，立刻換上自己人馬替補。蘇揆最得意的時刻，就是拿著撞球桿比畫自己的「政績」，發消費券、租金補貼他在行，當眾訓斥部屬真威風，包括到處揭牌要求台鐵機廠改名等。這些芝麻瑣事，哪一項與國家願景有關？

現下台灣的情況正是如此，政治花絮每天淹沒社會，正經的、前瞻的事卻沒幾樁。以供電問題為例，大家一起在漩渦中掙扎，政府用「凍漲」麻痺你的神經。再看，蘇貞昌把閣揆當成事務官，部長把自己當成小弟，底下則一片窮忙。這個政府還有誰在思考大政、前瞻未來？

最近台股跌破1萬5000點大關，護國神山台積電股價已來到4字頭，市值蒸發台幣6兆(約1997億美元)。但一向只會搭順風車的政府團隊，有什麼回天之術嗎？令人沮喪的，其實不是這些短期變化；而是蔡政府「厚黑學」當道，國家長期願景沒有人理會，不知要把台灣帶向何方。

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