出事先痛罵對岸 官方制式反應 果農人心惶惶

繼白帶魚、竹筴魚後，台灣再有一批芒果被澳門 檢出新冠病毒，涉事廠商暫停申報進口一周。消息傳回台灣，農委會等官方部門未弄清楚來龍去脈，就制式反應先痛罵對岸，果農則是人心惶惶。但實際上，農漁產品外包裝驗出新冠病毒，和農漁產品本身驗出蟲害或禁藥，其性質不同，處置方式和影響層面也不同，不應混為一談。

進出口貨物經過長途跋涉和轉運，樣本、包裝呈陽性反應的原因很多，產地、包裝、運輸等過程都有可能造成感染。中國大陸在對進口貨品的新冠病毒檢驗中，並非只是針對台灣，而是對各國皆然，如近期的巴西牛肉、泰國和印度的水產品，以及越南 巴沙魚等，若被驗出新冠病毒，涉事廠商就先暫緩其產品進口申報，是陸方的防疫 措施。

至於從2021年初起，陸方稱台灣鳳梨、蓮霧、釋迦驗出害蟲，以及最近的石斑魚驗出禁藥，予以暫停進口，則是由中國大陸海關做為發文機關，其針對的是來源地，非特定企業。因此，雖大陸防疫政策值得商榷，但若要將兩者連結，可能就有點過度反應了。

所以若果農、民眾因此擔憂台灣外銷再受阻，大可不必，更應在意的是，未來大陸的檢疫措施能否從更科學的角度出發，並依循相關國際貿易規則行事。