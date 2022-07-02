我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反擊最高法院 紐約州長簽新法：禁止攜槍進敏感場所

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

出事先痛罵對岸 官方制式反應 果農人心惶惶

記者 陳政錄

繼白帶魚、竹筴魚後，台灣再有一批芒果被澳門檢出新冠病毒，涉事廠商暫停申報進口一周。消息傳回台灣，農委會等官方部門未弄清楚來龍去脈，就制式反應先痛罵對岸，果農則是人心惶惶。但實際上，農漁產品外包裝驗出新冠病毒，和農漁產品本身驗出蟲害或禁藥，其性質不同，處置方式和影響層面也不同，不應混為一談。

進出口貨物經過長途跋涉和轉運，樣本、包裝呈陽性反應的原因很多，產地、包裝、運輸等過程都有可能造成感染。中國大陸在對進口貨品的新冠病毒檢驗中，並非只是針對台灣，而是對各國皆然，如近期的巴西牛肉、泰國和印度的水產品，以及越南巴沙魚等，若被驗出新冠病毒，涉事廠商就先暫緩其產品進口申報，是陸方的防疫措施。

至於從2021年初起，陸方稱台灣鳳梨、蓮霧、釋迦驗出害蟲，以及最近的石斑魚驗出禁藥，予以暫停進口，則是由中國大陸海關做為發文機關，其針對的是來源地，非特定企業。因此，雖大陸防疫政策值得商榷，但若要將兩者連結，可能就有點過度反應了。

所以若果農、民眾因此擔憂台灣外銷再受阻，大可不必，更應在意的是，未來大陸的檢疫措施能否從更科學的角度出發，並依循相關國際貿易規則行事。

防疫 澳門 越南

上一則

「插手警界人事」內政部長徐國勇嗆：我的權力

下一則

新聞評論／蔡政府假藉新法箝制言論 合法豢養側翼

延伸閱讀

陷禁藥疑雲 巴林勝利車隊環法賽遭警方搜索

陷禁藥疑雲 巴林勝利車隊環法賽遭警方搜索
竹筴魚事件嗆中 陳時中駁參選起手式

竹筴魚事件嗆中 陳時中駁參選起手式
陸批石斑魚借牌問題「監管不力」 台強調未檢出禁藥

陸批石斑魚借牌問題「監管不力」 台強調未檢出禁藥
黑白集／陳吉仲愛作秀 潘孟安不裝睡了

黑白集／陳吉仲愛作秀 潘孟安不裝睡了

熱門新聞

（取材自臉書爆料公社）

新北8惡煞闖火鍋店當眾砍人 客人驚嚇奔逃

2022-06-25 21:49
不少粉絲朝聖具俊曄的DJ秀。圖／讀者提供

具俊曄台北夜店DJ獨秀 24年鐵粉狂批汪小菲

2022-07-01 14:21
台灣近期新冠疫情未解，本月在彭博的防疫韌性榜上排倒數第二。報系資料照／記者劉學聖攝影

彭博6月防疫韌性排名 台灣倒數第二

2022-06-29 09:21
圖為國民黨中央黨部。（本報資料照片）

嗆國台辦「主權說」 國民黨：中華民國是主權獨立國家

2022-06-29 17:52
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(本報資料照片)

民進黨「捧黃抑蔣」失靈  反傷陳時中民調

2022-07-01 02:27
歷史性的一刻。EMU3000型新自強號29日上午首次停靠新竹站。記者盧逸峰／攝影

旅客驚呼有高鐵的感覺 台鐵最美列車29日起駛入桃竹苗

2022-06-29 06:01

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%