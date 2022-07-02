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19億台幣拖過期 黃若谷欠稅戶除名

記者陳姿穎／台北2日電

財政部每年7月1日都會公告「欠稅大戶」名單，今年全國件數共957件，金額約970.21億元（台幣，下同，約32.5億美元），名單中又見股市聞人黃任中家族、環亞大飯店、松竹皇宮大酒店、高雄黃承志家族等個人或營利事業年年上榜，老面孔持續「霸榜」。

財政部表示，今年重大欠稅金額與去年公告資料相比，件數增加二件、金額減少31.2億元。連年居冠的股市聞人黃任中家族，其中兒子黃若谷因15年追稅期已過，儘管欠稅高達19億元，但已不在今年度的名單上。

黃任中家族中，包含本人和兩位姐姐，合計欠稅逾33億元，據悉，在稅捐稽徵法修法後，針對陳年欠稅大戶追稅期已延長10年，2007年3月5日前移送執行的重大欠稅舊案，加上「徵收期」五年，前後最長可追稅15年至2032年3月4日。

在個人重大欠稅名單部分，除了黃任中13年蟬聯欠稅大戶第一名，第二名則是高雄的黃承志家族，積欠稅款高達14.97億元，第三名則是黃任中的姊姊夏黃新平，積欠2.48億元稅額。

營利事業部分，前三名仍是老面孔，其中環亞大飯店居冠，因為積欠營所稅、營業稅與房屋稅等共24.33億元；揚華科技排第二，積欠營所稅與營業稅共約12.37億元，第三名則是博達科技則積欠營業、營所稅共11.75億元排名第三。

財政部呼籲，欠繳稅捐的納稅義務人，應儘速向欠稅案件管轄稅捐稽徵機關繳稅，如有財務困難，可向行政執行機關申請核准分期繳納稅款，如期繳納者，將不公告欠稅資料。

財政部

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