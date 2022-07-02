我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反擊最高法院 紐約州長簽新法：禁止攜槍進敏感場所

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

1個抱枕7千台幣？雲端類交往詐近億 32嫌送辦

記者曾伯愷／新北2日電
警方查扣證物。(記者曾伯愷／翻攝)
警方查扣證物。(記者曾伯愷／翻攝)

台北市姚姓男子組戀愛詐騙集團，找來10女用美照，透過臉書、LINE群、交友軟體，以「雲端類交往」讓被害人落入感情圈套，甘願掏出大筆現金，購買旗下各類商品，從今年2月開始，該詐團不法獲利近億元（台幣，下同，約335.6萬美元）。昨天警方於台北市松山區豪宅內逮捕32嫌，帶回偵辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪移送法辦。

據了解，主嫌姚姓男子（31歲），找來10名女子（年齡最小22歲）透過臉書、LINE群、交友軟體，用10女美照誘以單身男性加入好友，其中7女負責線上聊天，另亮麗3女則負責與被害人約會跟視訊。

詐團透過感情攻勢「雲端類交往」，讓被害人陷入「類戀愛」中，再藉以業績未達標，誘騙被害人購買該公司維生素、薑黃素、葉黃素、人蔘膠囊……等眾多商品。

若被害人心所懷疑，詐騙女子便會先與被害人假約會一次，透過牽牽小手等肢體動作，讓被害人誤以為找到真愛，詐女再趁機誘其掏出金額購買商品。有被害男子就連續遭騙35萬元，甚至一顆市價不到百元抱枕，都被提高售價以七、八千元購買，被害人投入真心情意，換來的卻是詐女詐騙話術，崩潰到難以接受。

這顆抱枕賣給被害人，索價七、八千元台幣。(記者曾伯愷／翻攝)
這顆抱枕賣給被害人，索價七、八千元台幣。(記者曾伯愷／翻攝)

據悉，楊嫌從今年2月成立詐欺集團開始，每月詐騙金額高達2000萬元，初估不法所得逾上億元台幣。警方追查，於昨天在北市松山區八德路一處豪宅內，當場逮捕主嫌姚男等32人詐欺集團，查扣犯罪證物及帳冊，一併帶回偵辦，警詢後依違反刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪，將32人移送法辦。

詐團誘騙被害人對話。(圖：三重警分局提供)
詐團誘騙被害人對話。(圖：三重警分局提供)
詐團以line隨機加被害人好友，再貼出其照片誘騙被害人購買商品。(圖：三重警分局...
詐團以line隨機加被害人好友，再貼出其照片誘騙被害人購買商品。(圖：三重警分局提供)

詐騙集團 詐欺 雲端

上一則

新聞評論／蔡政府假藉新法箝制言論 合法豢養側翼

下一則

銷澳門遭禁 陳吉仲：芒果確診很奇怪

延伸閱讀

聖迪馬斯Brasada Estates豪宅社區 第二期新屋推出

聖迪馬斯Brasada Estates豪宅社區 第二期新屋推出
「還珠」晴兒北京蛋黃區豪宅曝光 打開窗能俯瞰故宮

「還珠」晴兒北京蛋黃區豪宅曝光 打開窗能俯瞰故宮
88萬豪宅住5年驚見滿屋裂縫 屋主無奈「連門都打不開」

88萬豪宅住5年驚見滿屋裂縫 屋主無奈「連門都打不開」
打開窗就看到故宮「還珠」晴兒北京超狂豪宅曝光

打開窗就看到故宮「還珠」晴兒北京超狂豪宅曝光

熱門新聞

（取材自臉書爆料公社）

新北8惡煞闖火鍋店當眾砍人 客人驚嚇奔逃

2022-06-25 21:49
不少粉絲朝聖具俊曄的DJ秀。圖／讀者提供

具俊曄台北夜店DJ獨秀 24年鐵粉狂批汪小菲

2022-07-01 14:21
台灣近期新冠疫情未解，本月在彭博的防疫韌性榜上排倒數第二。報系資料照／記者劉學聖攝影

彭博6月防疫韌性排名 台灣倒數第二

2022-06-29 09:21
圖為國民黨中央黨部。（本報資料照片）

嗆國台辦「主權說」 國民黨：中華民國是主權獨立國家

2022-06-29 17:52
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(本報資料照片)

民進黨「捧黃抑蔣」失靈  反傷陳時中民調

2022-07-01 02:27
歷史性的一刻。EMU3000型新自強號29日上午首次停靠新竹站。記者盧逸峰／攝影

旅客驚呼有高鐵的感覺 台鐵最美列車29日起駛入桃竹苗

2022-06-29 06:01

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%