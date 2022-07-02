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在台11年傳來好消息 台北市動物園丹頂鶴 當爸媽了

記者徐偉真／台北2日電
丹頂鶴KIKA餵養雛鳥。(圖：台北市立動物園提供)
丹頂鶴KIKA餵養雛鳥。(圖：台北市立動物園提供)

台北市立動物園在11年前從日本北海道來到台灣的丹頂鶴「KIKA」和「BIG」，近日終於自然繁殖成功。台北動物園表示，KIKA和BIG在2014年開始進行漸進式混養配對，但一年一年過去，結果不是空包蛋，就是難得的受精卵在人工孵化過程終止發育；今年KIKA共產下3窩蛋，最終竟是靠KIKA與BIG自行孵蛋，傳出令人興奮的好消息。

台北市立動物園和日本釧路動物園2012年締結友好協定，共同攜手進行瀕危物種丹頂鶴的域外保育計畫，這是日本首次對外輸出「特別天然紀念物」丹頂鶴，KIKA和BIG在2011年9月14日由長榮航空專機，協助從北海道釧路動物園運送來台。

動物園表示，KIKA和BIG在2014年開始進行漸進式混養配對，2015年才配對成功產下第一窩蛋。每年進入繁殖季KIKA開始對BIG跳求偶舞，偶爾獲得BIG熱烈回應。

動物園總期待著小鶴的誕生，嘗試透過調整繁殖季食譜、擴建更大更自然的照養場地、添加關鍵微量元素、甚至運用人工孵蛋的方式，希望提高繁殖季的產蛋數及孵化成功率；但一年一年過去，結果不是空包蛋，就是難得的受精卵在人工孵化的過程終止發育。今年KIKA共產下三窩蛋，最終竟靠KIKA與BIG自行孵蛋成功。

動物園表示，丹頂鶴屬於早熟性的鳥類，雛鶴孵化後就會跟著媽媽四處活動、覓食，媽媽KIKA負責大部份餵養的責任，爸爸BIG分擔較多保護的責任，今年17歲的KIKA和20歲的BIG第一次育雛，看得出來是相當盡責的爸媽。

動物園表示，這非台灣首次繁殖丹頂鶴，1913年台北動物園設立後，自日本總督官邸移入的丹頂鶴曾有產蛋紀錄，直到1918年首次孵出兩隻雛鶴，之後還有幾次成功紀錄。

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