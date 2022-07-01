新聞評論／下雨也缺電 蔡英文讓人民「等限電」

北台灣6月29日那場大雨，讓台電備轉容量在午後降至3.37%的紅色警戒，距停電僅一步之遙。（本報資料照片）

北台灣6月29日天氣酷熱，中南部卻降下豪雨，中嘉投等地都出現馬路水淹成河的景象。一般人或以為，大雨有助降溫，民眾不必大開冷氣解暑，至少能舒緩供電不足問題。誰料，正是那場大雨，讓台電備轉容量在午後降至3.37%的紅色警戒，距停電僅一步之遙。原因很離奇：因太陽能電廠多設在中南部，下雨造成光電板無法發電，形成嚴重電力缺口。諷刺的是，在電力告急時，經濟部長王美花正在一場記者會上大談強化「電網韌性」。

王美花當然知道台灣的電網韌性問題很大。當一個系統出現供電破洞，其他系統卻無法上陣救援替補，近年多次跳電即因此發生。以29日為例，太陽能發電失效，原應立即用火力發電支應；但當天大林二號機組正因「破管」維修，中火五部燃煤機組「熱中暑」無法火力全開，就連抽蓄水力也無法上陣。這就是台灣電網韌性的真相：因破漏處處，電網已潰不成網。

由於政府近年大力推動太陽能光電，使台灣電力更趨多元，這是正向發展。但伴隨太陽光電的擴大，也使台灣電力結構平添了極高的不穩定因素。原因就在，太陽能是「看天吃飯」的電力，不像火力或核能發電那麼穩定。近兩年，台灣用電尖峰從午後逐漸移至傍晚及夜間，主要原因就是光電在太陽下山後「歸零」，瞬間造成電力大缺口。

29日發生的雨天缺電，又進一步印證了太陽光電之不可靠。原來，不必等到太陽下山，光是白天的一場豪雨，就足以使太陽能電板全部失效，造成供電緊俏。如此一來，光電的脆弱本質，也就無所遁形了。天黑無法發電，雨天也無法發電，光電比重愈高，台電的調度即愈是警報頻傳。民進黨 在野時常指控台電「藏電」，彷彿電力調度不需要留些餘裕；如今全台每天大小停電從未間斷，蔡政府何不找出台電私藏的電力來補充？

近兩年，台電發明形形色色的跳電藉口，在饋線老舊的理由用濫之後，轉而把禍首歸咎於各種鳥獸爬蟲。如今，光電的侷限性，已從日落怪罪到雨天，接下來會是什麼？歸根究柢，台灣的電力問題根源於蔡英文 總統以「反核」為基礎的能源轉型政見，在現實滯礙難行時不反省調整。最近當核電又在全球重新流行，台灣人難道只配等待限電嗎？