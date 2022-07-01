台版珍寶海鮮舫 債主控遭賤賣要提國賠

海上皇宮靠泊高雄港21年，積欠3000多萬元台幣作業費。(戴女提供)

高雄輝煌一時的海上餐廳「海上皇宮」，曾被譽為台版「珍寶海鮮舫」，21年前歇業靠泊高雄港至今，積欠高雄港務分公司3000多萬元（台幣，下同，約100萬美元），今年6月14日經拍賣 由高港承買，將進行拆除，另一債權人戴姓女子昨天到高雄地方法院陳情，質疑船舶應依海商法屬「不動產」，市值逾億，法院卻以動產賤價拍賣，揚言提國賠。

海上皇宮被高港分公司買下後，計畫拆除。圖／高雄港務分公司提供【作者：張天妮，日期：2022-07-01，數位典藏序號：20220630233301260】

海上皇宮共有「海上皇宮」、「海上御廚」兩間海上餐廳，當年耗資8億元，在香港 打造竣工才拖至高雄港。2000年在真愛碼頭風光開幕，但不到四個月就傳財務危機、發不出薪水。營運僅10個月，2001年初倒閉，原地閒置至今。

2003年，高雄迎接黃色小鴨，港務公司將其拖到旗津港勤船渠。今年高港考量海上皇宮長年滯港，公司未派員巡檢及定期檢修，影響港區安全、形象和其他船隻停泊，申請執行變賣，6月14第二次變賣時，由債權人之一的高港公司以1365萬買下，完成權利移轉，將依「政府採購法」辦理船舶委外拆除作業；戴女質疑拍賣程序不合法，昨到法院陳情。

戴女認為海上皇宮屬於船舶，應依不動產相關拍賣程序變賣，兩艘船僅外觀破舊，內部裝潢還完整，2020年專業機構鑑價市值仍有1億2000多萬，法院卻以「動產」賤價拍賣。她20多年前借2800萬餘元給海上皇宮，也是債權人，法院拍賣未詢問債權人，另提聲明異議，判撤銷拍賣。

高雄地院表示，海上皇宮、海上御廚都屬無動力平台廚房船，二艘均無動力推進設備，經財團法人中國驗船中心鑑定及高雄高分院裁定，無法供航行之用，非海商法所謂船舶，依動產拍賣程序執行依法有據。二艘船去年6月7日經鑑價約值2720餘萬元。