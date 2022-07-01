我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今天只有殘留的軀殼：香港主權移交25年「愛國者七一」

人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

台版珍寶海鮮舫 債主控遭賤賣要提國賠

記者張議晨／高雄1日電
海上皇宮靠泊高雄港21年，積欠3000多萬元台幣作業費。(戴女提供)
海上皇宮靠泊高雄港21年，積欠3000多萬元台幣作業費。(戴女提供)

高雄輝煌一時的海上餐廳「海上皇宮」，曾被譽為台版「珍寶海鮮舫」，21年前歇業靠泊高雄港至今，積欠高雄港務分公司3000多萬元（台幣，下同，約100萬美元），今年6月14日經拍賣由高港承買，將進行拆除，另一債權人戴姓女子昨天到高雄地方法院陳情，質疑船舶應依海商法屬「不動產」，市值逾億，法院卻以動產賤價拍賣，揚言提國賠。

海上皇宮被高港分公司買下後，計畫拆除。圖／高雄港務分公司提供【作者：張天妮，日期...
海上皇宮被高港分公司買下後，計畫拆除。圖／高雄港務分公司提供【作者：張天妮，日期：2022-07-01，數位典藏序號：20220630233301260】

海上皇宮共有「海上皇宮」、「海上御廚」兩間海上餐廳，當年耗資8億元，在香港打造竣工才拖至高雄港。2000年在真愛碼頭風光開幕，但不到四個月就傳財務危機、發不出薪水。營運僅10個月，2001年初倒閉，原地閒置至今。

2003年，高雄迎接黃色小鴨，港務公司將其拖到旗津港勤船渠。今年高港考量海上皇宮長年滯港，公司未派員巡檢及定期檢修，影響港區安全、形象和其他船隻停泊，申請執行變賣，6月14第二次變賣時，由債權人之一的高港公司以1365萬買下，完成權利移轉，將依「政府採購法」辦理船舶委外拆除作業；戴女質疑拍賣程序不合法，昨到法院陳情。

戴女認為海上皇宮屬於船舶，應依不動產相關拍賣程序變賣，兩艘船僅外觀破舊，內部裝潢還完整，2020年專業機構鑑價市值仍有1億2000多萬，法院卻以「動產」賤價拍賣。她20多年前借2800萬餘元給海上皇宮，也是債權人，法院拍賣未詢問債權人，另提聲明異議，判撤銷拍賣。

高雄地院表示，海上皇宮、海上御廚都屬無動力平台廚房船，二艘均無動力推進設備，經財團法人中國驗船中心鑑定及高雄高分院裁定，無法供航行之用，非海商法所謂船舶，依動產拍賣程序執行依法有據。二艘船去年6月7日經鑑價約值2720餘萬元。

拍賣 香港

上一則

婆媳問題衍生家暴 潑油燒死夫 前空姐判15年

下一則

國文老師孩子洩題 害690名高一生重考

延伸閱讀

柯志恩戰高雄沒錢沒人 藍將主打空戰

柯志恩戰高雄沒錢沒人 藍將主打空戰
高雄藍白合？蔡壁如讚柯志恩 喊把綠拉下

高雄藍白合？蔡壁如讚柯志恩 喊把綠拉下
柯志恩戰高鬆口 國民黨徵召就全力以赴

柯志恩戰高鬆口 國民黨徵召就全力以赴
藍營多人表態選高雄 柯志恩領先？張亞中批作假退出民調

藍營多人表態選高雄 柯志恩領先？張亞中批作假退出民調

熱門新聞

（取材自臉書爆料公社）

新北8惡煞闖火鍋店當眾砍人 客人驚嚇奔逃

2022-06-25 21:49
台前副總統陳建仁表示，依國際疫情趨勢分析，台灣7、8月可考慮開放邊境。(本報系資料照)

陳建仁：台灣7、8月考慮開放邊境

2022-06-23 14:36
台灣近期新冠疫情未解，本月在彭博的防疫韌性榜上排倒數第二。報系資料照／記者劉學聖攝影

彭博6月防疫韌性排名 台灣倒數第二

2022-06-29 09:21
圖為桃園機場入境旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

登機要陰性證明 旅行業者：恐讓返台者淪國際孤兒

2022-06-22 22:11
圖為國民黨中央黨部。（本報資料照片）

嗆國台辦「主權說」 國民黨：中華民國是主權獨立國家

2022-06-29 17:52
衛福部疾管署副署長莊人祥說明台灣首例猴痘案例。聯合報系記者許政榆／攝影

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

2022-06-24 12:56

超人氣

更多 >
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟
拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤
紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造

紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造
美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出

美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出
南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手

南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手