婆媳問題衍生家暴 潑油燒死夫 前空姐判15年

李女趁老公熟睡時澆淋汽油點燃燒死他，法院依殺人罪判李15年。(本報資料照片)

李姓前空姐和小8歲的楊姓先生因婆媳問題衍生家暴 糾紛，去年3月持汽油回家找丈夫理論，朝丈夫潑灑點燃造成他全身80%灼傷，急救45天不治，檢方依殺人罪嫌起訴李。台中地院昨天依殺人罪判李女有期徒刑15年，可上訴。

檢警調查，44歲李女和楊男同住豐原民宅，婚後李女和公婆常因價值觀、生活習慣不同起衝突，尤其婆媳關係緊張，也認為老公處理態度消極。

李女去年3月曾上網發文，附上手臂齒痕照片、驗傷單等控訴婆婆咬她還潑辣椒油，夫家親友則提出影片反擊，表示婆婆遭李女打巴掌、腳踹，甚至拿剪刀揚言剪頭髮，直言「其實是媳婦家暴婆婆」，脫序行徑一度被網友形容是對「驚世婆媳」。婆婆後來對李女提告家暴傷害罪，李女去年3月11日遷怒丈夫，跑到加油站 購買汽油裝瓶後，回家趁丈夫在床熟睡時潑灑、點燃，造成他全身80%燒燙傷，李女自己也灼傷，屋內廚房、臥室都遭火勢波及。

台中地院指出，李女和先生、公婆間已有多次家暴紀錄，這次因李女對公婆家暴，丈夫謊稱已將警局內錄影檔刪除而心生不滿。

法院認為，李女刻意購買汽油趁老公熟睡之際朝他澆淋，並多次點燃打火機燒死對方，顯然是基於不確定故意，而非直接故意，所為已剝奪性命，犯後也沒有取得家屬原諒，判她15年。