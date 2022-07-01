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2020年所得差距近149倍 創新高 學者憂底層家庭陷貧窮循環

台灣新聞組／台北1日電
繳稅排名比一比 製表／賴昭穎
繳稅排名比一比 製表／賴昭穎

昨天是個人綜合所得稅申報截止日，財政部昨天公布「109年度（2020年）綜合所得稅申報初步核定統計專冊」，統計發現，年所得超過500萬元（台幣，下同，約16.8萬美元）的高所得者中，有九個申報戶完全不用繳稅。而平均所得最高與最低差距擴大為148.6倍，比2019年的130.2倍快速惡化，再創國內貧富最大差距。

本報系聯合報報導，根據統計，九個不用繳稅的高所得者中，年所得500萬至700萬元有三人，700萬至1000萬元、1000萬至2000萬元、2000萬元以上都是兩人。至於這些免繳稅的高所得者主要收入來源，以年所得500萬至700萬元的三人為例，主要來自股利所得，合計為1116萬多元；至於700萬元以上的六人，主要是靠股利所得和薪資所得，分別為8758萬、2057萬元。

昨天是綜所稅申報截止日，財政部統計發現，年所得超過500萬元台幣的高所得者，有九...
昨天是綜所稅申報截止日，財政部統計發現，年所得超過500萬元台幣的高所得者，有九人完全不用繳稅，讓一般納稅人相當羨慕。(本報資料照片)

會計師表示，這些完全不用繳稅的富人，主因有高額的列舉扣除額，才有辦法讓所得淨額為零，因為包括對政府的捐贈、醫療費用等都可以「報多少、抵多少」，沒有抵稅上限的規定。

近年各地區綜合所得平均數的排名變化不大。以縣市來看，前三名依序為新竹市135.9萬元、台北市127.7萬元、新竹縣124.8萬元。其中，新竹市已連續三年超越台北市，新竹縣與台北市的差距也正在縮小。

再以行政區觀察，新竹縣竹北市149.5萬元、新竹市東區141.2萬元包辦前兩名，北市大安區138.7萬元落居第3；北市中正區、松山區則分居第四、第五。

值得注意的是，新竹縣寶山鄉則躋身全台第六名。據悉，寶山鄉近年獲得台積電投資，在竹科寶山用地布局先進製程，吸引高科技人才進駐，可能是寶山鄉崛起之因。

而受到新冠肺炎衝擊，國內民眾所得高低差距再擴大。據台北中國時報報導，綜所稅申報戶共646.2萬戶，分成20等分位比較，最低5％平均所得僅有3.4萬元，但是最高5％平均所得505.3萬元，最高與最低差距擴大為148.6倍，比2019年的130.2倍快速惡化，再創貧富最大差距。

綜所稅高低差急速擴大，據報導，學者認為，社會結構出問題，導致富者更富、貧者更貧，未來民眾不只在投資獲利不易，特別是近二年受疫情影響，百業蕭條，弱勢族群受到無薪假、失業潮波及，許多自營工作者所得歸零，更加劇所得分配惡化，更讓學者擔心「貧者更貧」，將造成許多家庭陷入螺旋性貧窮循環的威脅。

報導說，儘管財政部認為，以國際衡量家庭貧富指標的吉尼係數（Ginicoefficient）來觀察，2020年每戶的吉尼係數為0.340，仍低於國際認定的0.4貧窮線標準，但疫後，許多產業型態回不去了，不少基層員工收入減少或中斷，但反觀收入豐厚的科技業、製造業則不受影響。不少學者之前就警告，台灣整體財富結構已從「M型」化轉向「L型」，正呈現嚴重的低薪化。

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