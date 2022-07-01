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國文老師孩子洩題 害690名高一生重考

記者徐偉真╱台北1日電
松山高中。(記者潘才鉉／攝影)
松山高中。(記者潘才鉉／攝影)

台北市松山高中高一國文科期末考答案意外在考前外流，校方6月28日緊急開會，昨天上午舉行重考；松山高中教務處表示，發生這次事件感到遺憾，關於這次案情，將透過行政調查予以釐清並進行後續處理。

有網友在「黑特松山高中2.0」上爆料，松山高中一年級某同學的母親是負責高一的國文老師，因該位同學居隔在家不用考試，該學生在考前偷拍母親電腦裡的答案上傳限時動態，事後刪除並指控所有目擊者作弊，被人檢舉，導致高一所有班級都要重考國文。

松山高中指出，教務處6月28日晚間接到通報，有人在高一國文科期末考前在社群平台的限時動態貼出這次考試的答案，關於高一國文科期末考試題答案在考前外流一案確為屬實。

松山高中教務處表示，接獲通報後緊急邀集高一國文科教學團隊舉行研商會議討論因應做法，並送交相關會議進行研商，基於案情屬實、難以評估影響程度及評量公平性，綜合評估後決議這次高一國文科期末考試辦理重考。

松山高中教務處表示，重考的試卷命題範圍、方向和題型設置都和原本的考卷一致，題數也相近，就教學評量專業來說，兩卷在鑑別度和難易度上都足以測驗學生的語文精熟度和閱讀素養。

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