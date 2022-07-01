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竹科新貴匯聚 關新里全台最富 平均所得逾300萬

記者翁至威／台北1日電
圖為新竹市關新里關新公園。(記者巫鴻瑋／攝影)
圖為新竹市關新里關新公園。(記者巫鴻瑋／攝影)

財政部發布「109年度（2020年）綜合所得稅申報初步核定統計專冊」，觀察全台各縣市綜合所得平均數，新竹市以135.9萬元（台幣，下同，約4萬5700美元），連續三年位居第一，台北市居次、新竹縣第三；進一步觀察全國村里所得，竹科新貴匯聚的新竹市關新里，再度以平均綜合所得301.2萬元，成為「全台最富里」。

不過財政部強調，綜所稅統計專冊是就綜所稅申報核定資料進行各式統計，未包括納稅人的政府補助款所得、免稅所得及分離課稅所得等資料，不宜直接用以作為衡量所得或貧富差距依據，相關家戶所得資料，應以行政院主計總處發布資料為準，統計專冊統計僅供參考。

近年各地區綜合所得平均數的排名變化不大。以縣市來看，前三名依序為新竹市、台北市、新竹縣，綜合所得平均數分別為135.9萬元、127.7萬元、124.8萬元。

若再以行政區觀察，新竹縣竹北市（149.5萬元）、新竹市東區（141.2萬元）包辦前兩名，而曾有一段時間蟬聯冠軍的台北市大安區（138.7萬元）則落居第三，北市中正區、松山區則分居第四、第五；另外新竹縣寶山鄉則躋身全台第六名。

再進一步觀察到村里情況，新竹市關新里再度奪下村里冠軍，平均每戶綜合所得301.2萬元；另外高雄市自立里為亞軍，平均270.7萬元，不過納稅單位僅兩戶，參考價值有限；第三名為士林區永福里，由於有不少企業家居住永福里別墅，平均285.4萬元。而新竹縣竹北市中興里、東平里、寶山鄉三峰村，則依序為四到六名。

財政部

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