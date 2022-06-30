北醫、台大教授夫妻 侵占科技部研究遭搜

調查局29日搜索約談台北醫學大學教授黃彥華、台大副教授林泰元等九人。(本報資料照片)

台北醫學 大學生物化學暨細胞分子生物學科教授黃彥華，被控與在台大藥理所擔任副教授的丈夫林泰元共謀，將科技部合作研發的「再生醫學計畫」技術占為己有申請專利，再洩給華華大有公司負責人朱寶麒，透過朱旗下公司拿去美國申請專利生產販售，黃氏夫婦則入股，利用「技術換股票 」手法獲利近30億元台幣。

朱寶麒另將幹細胞元素分別交給上市、生技公司製成冬蟲夏草、壯陽保健產品，結果全是黑心貨。

調查局昨天搜索約談黃彥華、林泰元等九人，朱寶麒未到案，深夜依侵占、背信等罪移台北地檢署漏夜偵訊。

調查局指出，黃彥華、林泰元夫妻2011受任研發「再生醫學計畫」，2013年研發出兩種技術，分別是「幹細胞分解黏著萃取技術」，做修復肺部之用；「幹細胞生物製劑」，能促進組織修復再生、抑制發炎功效，可用於美容護膚及除疤。前者被黃女申請為代號「Ｉ」專利、後者被林男申請為代號「Ｍ」專利。

2020年黃氏夫妻與北醫簽署專利共有契約，約定北醫占一成五、台大占八成五，林泰元卻私下與朱寶麒的美商公司簽約，將「Ｉ」專利技術偷偷移轉出去。

同年科技部又與北醫簽署三年幹細胞再生醫學計畫，金額五千萬元，黃氏夫婦再度研發出可治療糖尿病 、重大燒燙傷、褥瘡等疾病組織修復技術，黃女將這些技術移轉給朱寶麒名下的公司到美國申請專利獲准，在美國順利生產熱銷大賣，黃氏夫妻藉此入股，取得1400萬股，換算台幣市值約28億元。

此外，朱寶麒透過高姓特助以「慕求科技公司」名義，向上市公司立萬利簽約，聲稱保證可提供含有九成五蟲草樹原料，要立萬利製作冬蟲夏草保健食品，立萬利支付價金後，發現朱男提供的原料純度只有0.5%，公司蒙受損失，涉證交法非常規交易罪。

朱寶麒還與會健康生技公司簽約，保證可提供不含西藥蟲草樹膠囊，會健康生技信以為真，將產品製成壯陽藥販售，才發現裡面含有西藥犀利士成分，提告違反藥事法。