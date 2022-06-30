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NCC將納管臉書、Youtube 藍：有箝制言論自由問題

台灣新聞組╱台北30日電
打擊假訊息，NCC通過首個網路監理法令《數位中介服務法》草案，市占超過10%列為「指定線上平台服務提供者」，違規最高罰千萬元台幣。（路透）
打擊假訊息，NCC通過首個網路監理法令《數位中介服務法》草案，市占超過10%列為「指定線上平台服務提供者」，違規最高罰千萬元台幣。（路透）

打擊網路假訊息，國家通訊傳播委員會（NCC）昨通過首個網路監理法令「數位中介服務法」草案，市占超過10%列為「指定線上平台服務提供者」，違規最高罰1000萬元台幣；包括Dcard、Meta（臉書）、Youtube等知名平台服務都將納管。

據本報系聯合報報導，「數位中介服務法」原本名為「數位通訊傳播服務法」，NCC表示，近年網路上盜版內容及假消息等爭議內容影響社會日趨嚴重，各國也研擬相關法規計畫納管；業界則認為，此部法案「管很大」，但實際上NCC管得到的，本來就能管到，管不到的（例如境外業者）則實難執行。

NCC發言人翁柏宗指出，數位中介服務法草案條文預計在6月底前在NCC網站公告，對外預告60天，規畫在7月、8月辦理三場公開說明會及一場公聽會，若有需要也可能加開。待NCC委員會確立，送交行政院及立法院完成立法程序，才會正式生效。

依據草案的內容，除了臉書、YouTube等平台業者納管之外，連線服務、快速存取服務、資訊儲存服務業者，包含如中華電信光世代、凱擘大寬頻等固網業者也都將被納管；業者都必須遵守資訊揭露、透明度報告等八大類義務，若有違反，最高可開罰1000萬元台幣。

另據台北中國時報報導，國民黨立委李貴敏認同相關裁處須經過法院的設計，但她不認同主管機關可在法院裁處前，暫時加註警示處分。她質疑，假設發文者認為其所發內容有所依據，比如揭露快篩弊案，主管機關憑什麼認定內容真假，自行加註警語？未經法院裁定，就有箝制言論自由的問題，民進黨政府修法不要一直想擴權。

NCC也擬定違法內容處理機制（盜版、假消息等爭議內容），個人或企業可向資訊儲存服務提供者檢舉違法內容，經法院判決，可要求業者移除等救濟方法。NCC強調，不會自行認定違法內容，也不會命令業者下架，而是介接由各部會主管認定內容是否違法。

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