經長：核電國家漲價更多 學者：怎不跟法國4%比

台電近年累積虧損 製表／經濟組

工業大戶電價漲幅高達15%，產業直呼吃不消，許多工商領袖建議回歸使用核電，降低發電的成本，經濟部長王美花昨天受訪時回應，電價調漲是全球性問題，美國、日本 、歐盟 等使用核電國家，「他們的電價漲得比台灣還要更多。」學者則反駁，核能發電成本較低是事實，各國漲電價則是反映燃料成本，兩者比法根本不合理。

近來供電吃緊、電價大漲，再度讓蔡政府能源政策受到挑戰。王美花昨出席「台灣大未來 國際高峰會」前表示，外界諸如「台灣能源政策錯誤」等批評，都是一種政治語言；台灣也不是一下子就要廢核，大家不要忘記核二廠一號機原本去年底才到期，是因為新北市政府遲遲不核發乾式貯存工程的執照，在燃料棒無法拿出來、燃料池已滿的情況下，才提早半年停止運轉，「中央與地方沒有合作，也沒有辦法解決問題」。

新北市政府發言人張愛晶轉述市長侯友宜 談話表示，中央應對核能態度說清楚講明白，新北市府堅持核安，始終在等中央送件，提出解決方案。新北市核能安全監督委員會則強調，是台電未面對問題、未妥善規畫乾貯設施，責任不在新北市府，王美花的說法是混淆視聽、誤導民眾。

經濟部長王美花29日表示，核二廠一號機提早停止運轉，是因新北市政府遲不核發乾貯執照，新北市府反批混淆視聽。(本報資料照片)

王美花昨天還說，調漲電價僅是反映成本，讓電價合理化，也避免台電虧損擴大，使台電財務穩定，而電網韌性、新的電力設施都必須有財務支撐，也才能確保供電穩定。她表示，就算已經調漲，但俄烏戰爭持續幾個月下來，國際燃料漲幅很高，尤其燃煤漲幅更高達三、四倍，電費調漲後，還是沒辦法抹平台電虧損，希望大家體諒。

她表示，例如美國、日本、歐盟、法國、英國等使用核電的國家，在這波國際燃料價格上漲情況下，電價漲幅都大於台灣，意指不是使用核電就能穩定電價。

不過，清大原科中心主任葉宗洸反駁王美花的說法，他指出，法國核電占比近70%，但從去年10月到今年6月限制電價漲幅不得超過4%，這政策更可望延續年底，「同樣都是政府有補貼，那怎麼不跟法國的4%比？」

中央大學管理講座教授梁啟源表示，王美花的比法根本不合理；台灣核電占比7.5%，而核能發電成本相對較低是事實，未來能源結構轉型，核電除役、天然氣發電占比會更高，發電成本更高的再生能源比重也提高，那電價是不是還要再反映成本？

王美花表示，產業用電大戶漲幅較多，但很多企業主其實也清楚台灣電價是全世界數一數二的低廉，若不大幅調整，到年底台電就會出現財務危機；對於小商家和民生用電，審議會也決議不調整，這是兼顧發展與穩定物價的結果。

此外，王美花昨天下午出席「SEMI AUTO IC Master」發布記者會時表示，電價調漲，就是為讓台電財務穩定，以期能支撐電網韌性、確保供電穩定與推動新的電力設施。但同一時間，下午1、2時許，備轉容量率創下303大停電以來最低紀錄，台電官網首頁的供電燈號儀表板亮起代表「供電警戒」橙燈，供電使用率高達97%，台電也證實，當時備轉容量率僅3.37%。

台電說明，昨天尖峰負載出現在下午1時40分達到3904.5萬瓩，為歷史最高尖峰用電量的第4名，備轉容量131.6萬瓩，備轉容量率僅3.37%。不過台電早在28日就開始實施降壓，昨天下午也出現用電量「驟降」的不自然曲線，藉以度過了備轉容量率僅剩3.37%的虛驚一場。