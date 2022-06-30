黑白集／「依規」三度發函失智老人當國民法官 政府更失智

101歲張姓婦人從去年至今三度收到桃園地院通知擔任國民法官，家屬跟法院反映也無效，不知道失智的母親要如何擔任國民法官。(圖：民眾提供)

一名百歲婦人因失智 住進安養中心，桃園地院卻一再發函，要求她擔任「國民法官」。家人先後回函並去電說明，稱婦人無法勝任國民法官之職，卻繼續收到法院要求她報到的通知，共計三次。這名婦人只是失智，但政府的反應卻比失智還失智。

桃園地院如此擾民，卻振振有詞。它稱，根據《國民法官法》，若有人因病無法出任，要在發送「選任期日通知」後，才能依法辭任。因此，發三次通知，完全是「依規定」辦理。言下之意，立院通過的笨蛋立法，法院也得跟著笨蛋到底，才不辱國民法官之精神？

蔡政府把「國民法官」當成司法改革亮點，不斷宣傳美化；誰料，實際的操作卻如此迂腐愚頑。這名老婦住進安養院已三年，家屬是在去年八月接到地院的首次選任通知，隨即回函說明；後來又接到複選通知，去電說明卻無人理睬；近日再度接到通知，要求她8月16日準時報到。蔡政府到底有多英明，非要一個百歲失智婦擔任國民法官，還折磨其家人達一年之久？

「國民法官」如何協助實踐司法正義，仍有待觀察。但只要看桃園地院「等因奉此」的官僚作風，就知道這項制度的「擾民」作用，絕不會少於其興利之本意。最荒謬的是，法院死抱著「合乎規定」的木樁，完全不聽民眾講理，這到底要改革什麼？