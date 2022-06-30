末代公娼「天天樂」熄燈走入歷史 台灣再無合法性交易

天天樂業者拆除內裝，12個工作隔間已不見蹤影。(記者楊湛華／攝影)

台灣最後一家合法公娼、桃園「天天樂」經營近一甲子後，決定今天熄燈；公娼自此走入歷史，全國再也無合法性交易。最後一名小姐「花花」，上周收拾東西離去時告訴鄰居「幹這行30年，暫時沒想到還能做什麼？」

天天樂登記負責人是80多歲女性，目前住安養院，實際經營者是一對年長夫妻；他們5月向警方報備歇業，由桃園市桃園警分局註銷營業許可證。據了解，疫情 嚴重影響生意，往往一整天沒客人上門，房東主動把租金 降到2萬元（台幣，下同，約672美元），但人頭費、牌照費等月開銷最少5萬元，實在撐不下去。

台灣省政府1956年頒布「台灣省管理妓女辦法」，有條件承認公娼存在；1960進一步頒布台灣省各縣市管理娼妓辦法，要求各縣市管理娼妓必須依肅清暗娼、登記管理、救助與輔導從良、收容教化、不得新設妓女戶並逐漸淘汰等方向推進。

多年來，暗娼無法肅清、公娼持續存在，直至陳水扁前總統擔任台北市長時期，於2001年廢除北市公娼開出第一槍，各縣市公娼館在妓女戶不可過戶或遷移、登記經營者過世就撤照等規定下，愈來愈少。

「大溝邊、長美巷」是舊桃園市區著名的兩處娼寮，「天天樂」50多年前就在「桃園大廟」景福宮西邊200公尺處的「長美巷」開張；2005年還有紅玫瑰、夜來香、天天樂三家公娼，2009年剩天天樂獨挑大梁，當時仍有11名小姐、每月營業200多人次，是當時全台僅剩11家公娼之最。

資深員警回憶，早年俗稱「長美巷」的桃園區民權路99巷有數十家公私娼寮，尋芳客約晚間7時起現蹤，老榮民、阿兵哥、工人、單身漢絡繹不絕，巷口也開始聚集炭烤、小吃攤做生意，「連藥局也很賺錢…」。

「巷口飄來陣陣香水味及小姐勾人眼眸，至今難忘。」60歲陳先生記得40多年前就讀中壢高中時到桃園打球，路過長美巷就聽到女子不斷呼喚「帥哥，來唷，來啦」，他抬頭看見公娼專用綠燈下的「天天樂妓女戶」，多年來還忘不了這一幕，想不到結束營業了。

天天樂自稱因疫情影響生意而決定歇業，但員警普遍認為「越南 店」林立、性交易管道多元是壓倒駱駝最後一根稻草。