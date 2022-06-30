花花15歲進娼寮 用青春為家裡還債 就這樣過了30年

吳奶奶上周與「花花」見最後一面，問她何去何從，她只笑說「還沒想到」。(記者楊湛華／攝影)

台灣早年人口販運興盛，人口販子常深入原民部落或偏遠地區「買」窮人家的女孩；小女孩被迫擦胭脂、抹上粉到異鄉賣身，沒技能、沒資歷也不熟悉正規職場，數十年青春在娼寮度過。

住桃園長美巷50多年的吳奶奶回憶，天天樂最後兩名小姐之一的「花花」（化名），家裡經濟出問題，15歲國中畢業就在媒介下簽約，隻身北上成為公娼，當時她還不會講台語，一晃30年，她台語已相當流利。

「花花皮膚白皙、愛笑，總不忘熱情打招呼，是個有禮貌又熱情的好女孩。」吳奶奶透露，花花早年是「天天樂」的紅牌，每到周末或年節，台前總有人在等候，一天可收逾100張票，服務上百名客人，以當時一節1000元（台幣，下同，約33美元) 行情，每天替老闆賺入超過10萬元，花花雖抽3萬元，分給仲介及供養父母後，留在身邊的錢不多。

吳奶奶表示，花花一做公娼就是30年，除偶爾看電影 、逛街，生活起居都在娼寮度過，一個月只休一天，替家裡還債；雖然也一度想回家，但身邊不少人返鄉後因受不了粗重農活又回到娼寮，她索性留下繼續做。

她說，有的小姐退休 後會到茶室陪酒，或去做美容、按摩，偶爾做點「黑的」。前陣子疫情 嚴重，紅牌花花接不到客人，常跟她訴苦；一周前她問花花歇業後要去哪，花花苦笑著回說「還沒想到能做什麼（工作）」，她判斷，花花父母已過世，最有可能返鄉投靠妹妹。