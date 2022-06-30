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自備杯省5元 2萬店家7/1起適用 每年約可減7000公噸垃圾

記者吳姿賢／台北30日電
7月1日起，四大連鎖業者須提供自備杯台幣五元以上優惠，估消費者帶自備杯比率將是過去五倍。(記者葉信菉／攝影)
7月1日起，四大連鎖業者須提供自備杯台幣五元以上優惠，估消費者帶自備杯比率將是過去五倍。(記者葉信菉／攝影)

環保署調查全台每年使用近40億個一次性飲料杯，造成巨大浪費，環保署修法今年7月起飲料店、速食店、便利商店、超級市場等四大連鎖業者，須提供自備杯5元（台幣，下同，約0.17美元）以上優惠。環保署昨宣布，全台約2萬家店明起適用，誘因提高後，估消費者帶自備杯比率將是過去五倍，可年減5.8億個一次性飲料杯。

環保署回收基管會執行秘書王嶽斌說，一次性飲料杯廢棄物對環境、海洋生物都造成負面影響，2011年就已規定自備杯要提供1到3元優惠，但執行以來消費者自備率都不高，環保署因此修法增加誘因，明起飲料店、速食店、便利商店、超級市場等連鎖業，都要提高到5元以上優惠。

王嶽斌說，很多店家已提早響應甚至提高優惠，業者統計過去自備比率僅6%，近期提供5元優惠後，自備比率立刻變成五倍，已有約二至三成民眾會自備環保杯，若依此推估，國內每年約可減少7000公噸垃圾、5.8億個一次性飲料杯，省下的量相當每年可堆疊出逾17.1萬座101大樓，也相當於87座大安森林公園碳吸收量。

外界擔心業者因此變相漲價，王嶽斌說，自備杯可減少業者杯材成本，5元很合理，另試喝、贈品、集點、買一送一，業者得不提供自備優惠。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，應要求飲料店、超商等業者個別訂定更積極的減量目標，若未達預定目標，就應要有相關罰則或輔導機制，業者為了達標，才會設想出更符合市場的鼓勵自備環保杯措施，甚至更願意給予高於5元的折扣優惠。

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