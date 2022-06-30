獵雷艦詐貸63億台幣 陳慶男判25年定讞

慶富造船公司承造海軍6艘獵雷艦，財務不佳利用虛偽增資等方式向多間銀行詐貸逾63億元（台幣，下同，約2.12億美元），一、二審依銀行法詐欺 取財、公司法未實際繳納股款等罪，判董事長陳慶男25年徒刑、併科罰金1億500萬元，另罰慶富公司2億8000萬元；最高法院昨駁回上訴，全案定讞。

最高法院也依公司法判陳妻陳盧昭霞一年六月徒刑定讞；慶富前執行長簡良鑑二審被依業務登載不實罪判刑半年，得易科罰金，未上訴三審而確定。陳慶男另犯國立海洋科技博物館 詐貸案，去年被判刑七年十月定讞，已入監。

慶富公司2014年得標總價349億餘元獵雷艦採購案，但慶富資本額僅5.3億元，整體財務結構不佳，資力和償債能力不足，根本沒有能力承擔標案。

陳慶男夫婦為提高銀行承作聯貸意願，將慶富公司貨款或籌借資金，兩度由另間慶洋公司佯裝增資給慶富股款10億7000萬元，增資後使第一銀行答應籌組聯貸案。

慶富未取得聯貸案前，陳慶男就與兒子陳偉志（通緝 中）、韓籍梁姓男子等人，共同以紙上公司假合約、發票，向元大、台中銀行、新光銀行及一銀高雄分行詐貸16億7000多萬元。

一銀等九間銀行成立聯貸案後，慶富仍財務困窘，陳慶男等人再以相同手法向銀行團詐貸「購料周轉金」，及第一銀行「建造專戶」內原作為聯貸銀行債權擔保存款共42億元，後來又向高雄銀行詐貸4億8000多萬；統計陳慶男與公司共詐貸63億多元。

最高法院認為二審判決詳細論述如何認定陳慶男等人虛偽增資、偽造會計憑證詐欺、洗錢的心證理由，陳等人上訴只是爭執事實，不符上訴要件駁回，全案定讞。