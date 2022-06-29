新聞評論／能源政策3大保證全跳票 蔡政府只剩如簧之舌

電價費率審議會臨時會決議自7月起調漲電價，平均漲幅8.4%，台電估計約有38.2萬戶電費將調漲。(記者胡經周／攝影)

歷經四年八次凍漲後，經濟部周一宣布調漲電價，平均漲幅8.4％，工業用電則高達15％，引起產業界譁然。正當新冠疫情 仍在高原，通膨處於近十年高點，此際調漲電價勢必對民眾消費及企業經營產生負面影響。儘管這次調漲主要對準工業大戶，但運輸及民生物價擴散效應仍難避免；政府裝作一派輕鬆狀，卻難掩因應遲緩的窘迫，用企業當民怨的擋箭牌也絕非磊落手段。

全球正面臨通貨膨脹威脅，上月台灣消費者物價年增率3.39％，是十年來最高水準。今年台灣民眾實質薪資衰退，則是近六年首見，可見物價上漲對民眾實質生活的壓力。與此同時，民眾正面對疫情嚴峻的挑戰，每日數萬人確診、上百人死亡，無薪假人數正攀升至高點。經濟部宣稱，電價調漲只會影響物價0.04個百分點的漲幅，言下似乎認為微不足道。然而，對於在底層掙扎的民眾，卻可能是壓垮駱駝的最後一根稻草。

對產業界而言，原本期待電價調幅在3%到6%之間，結果卻上漲了8到15%，這是個措手不及的變化，也大大推升了營運變數。最近全球許多產業傳出庫存過高，在消費不振下，不少跨國公司被迫提前裁員縮減支出以因應變局，全球股市也正處於低迷狀態；國內廠商勢必受到衝擊，外銷可能由盛轉衰。工業用電大戶一則要面對外銷砍單，一則又要面對生產成本上漲，這是雙重夾擊。

過去四年，在形勢相對寬鬆下，蔡政府連續八次凍漲電價，為何今天凍漲政策卻失靈了？背後原因有二：其一，蔡英文 的能源轉型政策刪除了「核能」的選項，在相對便宜又乾淨的核電逐步退場後，蔡政府把絕大部分重心押在天然氣發電上。不幸的是，去年以來國際能源價格受減碳、俄烏戰爭的影響而大漲，天然氣漲幅更是驚人。國際大環境惡劣，台灣電價成本只會步步隨之高升，自不可能再有便宜的電價。

其二，蔡政府近年屢屢因政治因素凍漲電價，諸如選舉年必須討好選民，執政失利時也要凍漲以消化民眾情緒。如此，一次又一次錯失了合理調整電價的時機，也平白耗掉了珍貴的電價平穩基金；如今，手上的籌碼已所剩無幾。今年又是選舉年，政府不能漲民生電價，只好把全部壓力轉嫁給工業大戶。這種一味照顧自己政治利益的決策，根本不把經濟和民生放在眼裡。何況，台電今年虧損可能達台幣一、兩千億元，這麼大的電價黑洞，政府怎麼填？

蔡政府的能源轉型政策，經過幾年來的硬幹、跳票和粉飾，已徹底破產。蔡英文曾對能源轉型提出三大保證：一穩定供電，二降低碳排，三絕不漲電價。前面兩項，歷經這幾年的數不清的大停電和小跳電，乃至民眾「用肺發電」的慘況，早已破滅。至於「不漲電價」這最後一塊遮羞布，如今也已被看光光，再無可遮。電價的噩夢不是漲一次就結束，明年問題依然在；就算凍漲，也只是換個方式從民眾的口袋掏錢。人們還未享受到能源轉型的甜美，就要幫蔡政府付出龐大的代價，這還不包括各種無預警停電的驚恐在內。

能源政策如此劣跡斑斑，蔡政府竟還能鼓動如簧之舌，稱這次電價調幅低於馬政府時代的油電雙漲。事實上，當年正是陳水扁 惡搞油電凍漲，把回歸市場的責任丟給馬政府；民進黨收割了這個民怨紅利，卻還複製陳水扁的凍漲惡伎，同時沾沾自喜。三大保證破滅後，蔡政府還自稱合理，這除了厚顏無恥，還有什麼詞句足以形容？