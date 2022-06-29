妙齢女喝蓖麻汁送醫撿回一命 專家：比眼鏡蛇還毒兩倍

蓖麻種子有毒性。(路透)

台南市一名20多歲女子最近因食用蓖麻子，引發嘔吐、水瀉等症狀，被家人送到奇美醫院急診，據女子表示，因受便祕 所苦，才在網路上購買蓖麻子打汁服用，沒想到吃下去沒多久就全身不適，而家人則擔憂因女子長期憂鬰，過去也曾自殺過，懷疑吃蓖麻子是想要自殺，經過住院洗腎治療後出院，醫師提醒蓖麻有毒性，過量甚至可能死亡，不要隨意嘗試坊間的任何偏方。

根據農委會網站上對蓖麻的介紹「全株有毒，其中以種子的毒性最強」，過去主要是以蓖麻種子壓製出蓖麻油，做為工業用途，蓖麻纖維則是造紙與人造棉的原料，其種子還可以提煉出蓖麻毒素，因為取得容易，美國也曾利用來發展生物戰劑，而中藥上則會使用蓖麻油作為瀉下劑，但因為毒性強，使用要非常小心。

這名女子凌晨被家人送往奇美醫院急診，據女子表示，前一天近中午時曾喝下30顆蓖麻子打成的汁液，下午開始出現噁心、腹痛、頭暈、嘔吐及腹瀉，情況愈來愈嚴重，除了拉出來的都是水之外，嘔吐物中也能看到像是血絲的東西，讓她心驚，後來被家人發現將她送醫。

女子表示，在網路上看到蓖麻子可以治療便祕，上網購買，沒想到第一次服用就吃出問題；但家人表示，女子長期憂鬰，過去因為與家人相處有問題，還曾自殺過，雖然自稱是想緩解便祕，但「不太可能隨便吃這種東西吧」，懷疑想利用蓖麻子尋短。

翻查網路上的資料，確實有蓖麻可以緩解便祕與減肥等效果，但也有中國大陸曾有人吃蓖麻子輕生死亡，過去美國曾發現有人利用蓖麻毒素進行恐攻，當時已逝的毒物專家林杰樑受訪時曾表示，蓖麻毒素的毒性相當強，是氫化物的6000倍、眼鏡蛇毒液的兩倍，1公克以注射的方式可以造成5000人死亡。

醫師表示，這名患者相當幸運，服用大量的蓖麻種子並沒有造成更嚴重的傷害，可能是不同種類的蓖麻種子毒性也有不同，但提醒民眾千萬不要自行嘗試用於緩解便祕。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )