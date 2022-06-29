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老翁悶死臥榻30年癱妻 檢辯、兒子求情 輕判2年半

記者王聖藜／台北29日電
男子不忍妻子中風臥榻30年，在醫院以塑膠袋悶死妻子，法官輕判2年半。圖為台北地方法院。(記者王聖藜／攝影)
男子不忍妻子中風臥榻30年，在醫院以塑膠袋悶死妻子，法官輕判2年半。圖為台北地方法院。(記者王聖藜／攝影)

69歲男子蔡萬建不忍妻子中風臥榻30年，在醫院以塑膠袋悶死妻子，被依家暴殺人罪起訴；台北地方法院開庭時檢辯都求情，蔡子還說父親30年帶著笑容照顧母親；法官認為蔡殺妻符合兩個減刑事由，判刑2年6月。可上訴。

此案辯護人定調為「慈悲謀殺」，檢、辯攻守方向難得一致，偵查檢察官未依重罪聲押，公訴檢察官只在意蔡萬建有沒有責任能力，辯護人還一度聲請法官聆聽死者哀號聲，證明蔡殺人是為幫妻子解脫。

法官認為蔡萬建有「自首」、「情堪憫恕」兩個減刑適用，依殺人罪最低10年有期徒刑刑度「減半再減半」裁判。

檢方指控，蔡萬建因妻子長期受病痛折磨，2020年9月5日在台北長庚醫院拿裝衛生紙的塑膠袋悶死妻子，走向護理站報案「我太太解脫了」。

蔡妻經5天急救，因腦部缺氧、肺炎等併發症不治，檢察官依家暴殺人罪偵辦，蔡萬建從不抗辯、始終認罪，檢方起訴認為犯案動機可憫，建議法院從輕量刑。

蔡萬建每回出庭省話、寡言，承認罪名，法官指定長庚醫院作精神鑑定，報告顯示蔡殺妻當下精神正常。

蔡子蔡孟翰作證說，母親中風7次，前幾次可復健、工作，第6次開刀時左半邊已無法行動；母親從全癱到最後從未長過褥瘡，父親帶母親復健，比如滑手指動作，父親會說「現在到八斗子囉，快到陽明山了」。

蔡孟翰說，父親照顧母親慢慢變老，「床頭上不只有母親藥袋，還多了父親心臟病、高血壓藥袋」，父親總帶著笑意照顧母親，很自責沒有幫忙分擔。

辯護人說，蔡在情感層面十分痛苦，身體也變差，要工作又要照顧妻子，建請法院審酌蔡的精神狀態量刑。

法官認為，蔡萬建長年照顧病妻沒有個人生活，身體產生病痛後，還是不將妻子送長照機構，對妻子用情甚深，案發前蔡無法排解情緒，選擇了結妻子生命、令妻子從痛苦中解脫，「與使被害人痛苦而殺人不同」。

判決指出，蔡萬建動手後跑去護理站稱「對不起」，哭稱「我把她弄死了」，告訴警察自己其實早就感覺要倒下了，還稱妻子「她每天抽筋哀號，生不如死」，依照蔡萬建所述，他清楚認知自己與妻子的處境，無法藉精神抗辯再減刑。

檢察官 中風 家暴

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