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台7月漲電價 用電大戶漲15% 台電估全年仍虧逾千億

台灣新聞組╱台北28日電

經濟部昨天召開電價費率審議會臨時會，決議自7月起調漲電價，平均漲幅8.4%，平均電價從每度2.6253元(台幣，下同)漲至2.8458元，其中住宅用電每月1001度以上調漲9%，高壓及特高壓的產業用電大戶漲幅更高達15%，共38.2萬戶受影響，也終結史上最長電價「連七凍」紀錄。

不過，用電大戶調漲15%超乎預期，引發業者跳腳，抱怨「真的是漲太多」、「太離譜」，揚言要轉嫁成本甚至不排除抗議。 

為了兼顧成本、經濟等面向，這次電價調整方案非常複雜，經濟部表示，電價不調漲用戶包括住宅每月用電1000度以下、小商家、高中以下學校、低壓與高壓用電中的農漁、食品、百貨、餐飲、電影院健身房等六類產業；其中住宅不受影響戶數約1272萬戶，小商家約133萬戶。

電價平均調漲9%的用戶為住宅單月用電1001度以上，且排除使用維生輔具的身障家庭。調漲方式為，當月使用的第1001度以上，才以調漲後的鑑價計費。以繳納電費試算，今年非夏月每期兩個月電費6592元、夏月7904元以下的家庭用戶，電費不會調漲。

漲幅最大的是高壓及特高壓產業用電，平均調漲15%，影響約2.2萬戶。台電估算，電價調漲後燃料成本降低近300億元，意味著受影響的用電大戶增加近300億元的用電成本。

經濟部表示，國際能源價格居高不下，台電光是燃料成本，就比去年預估增加3000億元。

而根據3月底台電在審議會提出的電價公式計算，當時燃料成本預估比去年增加逾1300億元，電價調幅應為20.4，推估這次調幅介於40%至50%，也就是說，即使電價平均調漲8.4，台電估算也只能彌補虧損約290億元，全年度虧損恐將超過1000億元。

昨天的臨時會歷時三個半小時，由經濟部次長林全能主持，他表示，與會委員對於燃料成本上漲讓台電經營狀況嚴峻、應維持台電營運韌性皆有共識，討論較多的是電力穩定供應能力要強化，待下次電價委員還會再討論。

用電大戶一次調漲15%，工總代表認為逐次調漲較佳，林全能說，與工總溝通將在會議紀錄上充分揭露其意見，工總遂同意。

電價費率審議會臨時會決議自7月起調漲電價，平均漲幅8.4%，終結史上最長電價「連...
電價費率審議會臨時會決議自7月起調漲電價，平均漲幅8.4%，終結史上最長電價「連七凍」紀錄。(記者胡經周／攝影)

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