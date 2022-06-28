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學者批蔡政府誤判局勢 經濟保三不容易

台灣新聞組╱台北28日電

電價調漲結果昨天出爐，國民黨表示，即便調漲對象限為住宅用電每月1000度以上、高壓及特高壓用電戶等，但整體電價平均漲8.4%，恐仍會牽動台灣物價攀升、加劇通膨壓力，讓人民的荷包大幅縮水、產業的成本大幅提高。國民黨批評蔡政府一意孤行、不恤民瘼，毫無苦民所苦之心。

民進黨立委洪申翰等人則說，「繼續鎖死電價，就是擴大劫貧濟富」，支持基本民生用電不漲，調漲工業大用戶的電價。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，工業用電不漲價是變相由全民埋單，且核能逐漸退場，以火力發電為主，火力發電碳排愈多，會提高再生能源難度，整體來說，調漲電價是必要手段。

不過，工業用電大戶調漲15%，吳大任直呼「太重了」，是政府誤判經濟局勢。他認為，下半年因美國接連升息，對消費排擠很嚴重，下半年廠商出口訂單若下滑，電價上升又推升成本，等於內外夾擊，電價即使不調，經濟要「保三」都不容易，企業下半年經營會更困難。

國民黨質疑，經濟部已承認2025非核家園政策確定跳票，顯示民進黨錯誤的能源政策，導致人民必須承受電價調漲的苦果，蔡政府應為錯誤的能源政策道歉。

國民黨 民進黨 升息

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