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冷眼集／連七凍直接漲到最高點 蔡政府逃避問題

記者 黃有容、賴昭穎
電價是否調漲備受關注，經濟部表示台電已經擬出多種版本，其中將考量燃料成本屆時打算工業大戶電價至少調漲8%、但小店家、賣場、百貨電影院等則不會漲價，避免衝擊民生，圖為台電變電所。(記者劉學聖／攝影)
電價是否調漲備受關注，經濟部表示台電已經擬出多種版本，其中將考量燃料成本屆時打算工業大戶電價至少調漲8%、但小店家、賣場、百貨電影院等則不會漲價，避免衝擊民生，圖為台電變電所。(記者劉學聖／攝影)

電價審議委員會昨宣布，7月起平均電價上漲8.4%，高壓和特高壓用戶更是大漲15%，直接漲到台電估算方案中最高幅度的選項，讓業者叫苦連天。站在使用者付費的角度，用電大戶為了營業額，對電力的需求大增，確實應該承擔高漲的發電成本，但在全球面臨經濟衰退的當下，用「漲好漲滿」的方式要業者馬上吞下超出預期增加的營業成本，這是蔡政府不得已的唯一選擇嗎？

原本電價沒有一次漲到8.4%的必要。會種下今天的苦果，第一個原因，就是要粉飾過去連七凍的錯誤決定：那七凍無論是政治考量、民粹、擔心和馬時代油電雙漲畫上等號，都讓台電累積虧損沒補破網機會，讓台電承擔不可控風險的能力降到最低。但台電光是今年的虧損，就遠比這8.4%能補足的還要多出三、四倍以上，漲到方案中的天花板，都還只是塞牙縫。

假如過去幾年就已經實在地反映電價公式，產業不至於一次承擔巨額成本變化，台電也不至於到現在命懸一線。

第二個原因，今年9月底的電價費率審議會已接近縣市長選舉時間，從選票考慮，再次調電價的機率甚低，因此無視工總代表分段漲的建議，拿著「國際都在漲、台電不能垮」的大旗，要讓廠商一刀大出血。護國群山若是敢吭一聲，就如同台積電董事長劉德音說了一句台灣確實常跳電，馬上被經濟部長王美花在電台專訪上暗酸一把。

電價漲8.4%，是蔡政府再一次逃避的開始。到2024年大選以前恐一動不如一凍，畢竟這個把打選戰擺第一的政府，要電價脫離政治摧殘、符合電價公式的可能性，在掩耳盜鈴的鴕鳥習性下，微乎其微。

台積電

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