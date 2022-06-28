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奇萊北峰標示牌遭拆 山友合影惹眾怒

記者王思慧／花蓮28日電
奇萊北峰的標示牌原本安插在地上，如今卻疑似被人拔起。（圖：太管處提供）
奇萊北峰的標示牌原本安插在地上，如今卻疑似被人拔起。（圖：太管處提供）

奇萊北峰是登山知名路線，山頂有「奇萊北峰」的標示牌，是大家登頂後合照的代表性標誌。沒想到竟有人拔起標示牌，一名張姓男子拿著標示牌比出不雅手勢拍照，遭到網友撻伐，張男堅稱不是自己所為，「不可能做這麼無聊的事」。太管處表示，一定追查破壞者，並祭出相關罰則。

登山社群有許多人貼出張男登拿著奇萊北峰標示牌的照片，左手還比出不雅手勢，網友見狀紛紛大罵「太沒公德心」。更有網友肉搜，發現張男是兩年前「奇萊北峰露鳥俠」的成員，當時有三人脫褲拍下踩著標示牌與三角點的照片被法辦。

張姓男子拿著被拔下的奇萊北峰標示牌，比出不雅手勢拍照，遭到網友撻伐，張男堅稱不是...
張姓男子拿著被拔下的奇萊北峰標示牌，比出不雅手勢拍照，遭到網友撻伐，張男堅稱不是自己所為。（圖：翻攝張姓山友臉書）

張男的朋友何姓山友在IG放上相同照片，寫上「誰拆了奇萊北峰的牌，私訊我，我想跟你當朋友」，疑似透露破壞者是其他人。

張男受訪表示，當天到山頂時，就看到奇萊北峰的標示牌斷掉，「想說怎麼有人比我還狂」，便出自好玩的心態拿起來拍照，已向警方澄清不是自己拔掉標示牌。

張男在2年前與朋友3人脫褲拍下踩著標示牌與三角點的照片被法辦，其中張男在2名友人...
張男在2年前與朋友3人脫褲拍下踩著標示牌與三角點的照片被法辦，其中張男在2名友人中間，嘴巴還叼著菸。（本報資料照片）

張男說，自從在奇萊北峰三角點脫褲拍照後，長期被太管處關切，但只是好玩而已，再怎麼樣也不可能破壞。

太魯閣國家公園管理處遊憩服務課長聶士詔說，針對山友屢遭檢舉不尊重山林行為，若違法一定會有相關罰則，至於未來會不會禁止其入園，將另案處理。

奇萊北峰是登山客攀登的知名路線，山頂除了三角點外，還有「奇萊北峰」的標示牌，沒想...
奇萊北峰是登山客攀登的知名路線，山頂除了三角點外，還有「奇萊北峰」的標示牌，沒想到竟有人拔起標示牌。（圖：太管處提供）
張男的朋友何姓山友在IG放上相同照片，疑似透露破壞者是其他人。（圖：翻攝何姓山友...
張男的朋友何姓山友在IG放上相同照片，疑似透露破壞者是其他人。（圖：翻攝何姓山友IG）

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