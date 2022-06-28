全裸關陽台虐死父 夫妻照顧壓力大判12年

桃園楊梅81歲陳姓老翁患失智等病，同住45歲女兒和女婿不堪照顧壓力，將他反鎖在陽台長達8天，2天後返家才發現老翁躺在陽台上，失去生命跡象。圖為事發地點。(本報資料照片)

桃園市陳姓老翁去年7月被徐姓女婿、陳姓女兒關在陽台長達八天，一天僅供一餐，動輒打罵，讓他在大小便中全裸死亡。法院認為，陳翁本就有肌肉 萎縮、營養不良，並非遭施暴而死，再考量兩人因不堪長期照顧、心生厭倦而失控犯案，犯後也坦承，昨依私行拘禁致死罪判兩人12年有期徒刑。可上訴。

檢警調查，45歲的陳女與44歲的徐男，去年2月2日將81歲老父自醫院接回楊梅區住處照顧，但因不堪長期照護，心生不滿，同年7月22日將他關在臥室陽台，由徐男鎖上門窗，放任他全裸、一天僅供一餐，期間徐甚至拿水、清潔劑狂潑，以馬桶刷刷肛門，還拖行、掐脖等。

據調查，夫妻倆去年7月28日上午將食物及飲用水置於陽台後外出，直到30日傍晚潑水發現老翁沒反應、沒了生命跡象才報警，遭檢方痛斥兩人泯滅人性、罔顧人倫，依拘禁致死起訴，徐、陳分別遭求刑25年、20年。

法院認為，徐男、陳女自去2月起便開始照顧陳翁，不堪長期照顧他生活起居，因而心生厭倦、情緒失控犯案，與一般為情、為財或仇恨犯有別，考量他們犯後坦承不諱，依私行拘禁致死罪、對直系尊親屬私行拘禁致死罪判12年有期徒刑。