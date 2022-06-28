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面試被問前主管缺點 她這樣回錄取

台灣新聞組／綜合28日電
一名網友分享她在面試時的幽默回應，讓其他人看了也回「我也要錄取妳！」(示意圖／ingimage)
一名網友分享她在面試時的幽默回應，讓其他人看了也回「我也要錄取妳！」(示意圖／ingimage)

畢業求職季又到了，一名網友分享有趣的面試經驗，其中被問到前主管的缺點，她則高明回應「穿搭很屁算嗎？」面試官都非常買單，最後也都讓她成功收到錄取。

原PO在Dcard以「工作面試主管被我逗樂」為題分享，她這陣子找工作面試了好幾間公司，而其中的面試經驗都很歡樂，像是有主管問「我們公司需要輪班哦，這點可以接受嗎？」她便回「請問是亂輪嗎？」她當下沒有注意到言詞不當，但主管卻笑了出來，「亂倫是不合法的喔！我們公司不會亂輪！都是一個月安排的～不用擔心！」

原PO繼續分享，主管也問過她是否有不喜歡前主管的某個地方，她當下的第一反應就認定這絕對是陷阱題，因為面試時千萬不可以說之前主管的不好，所以胡亂瞎掰一個無傷大雅的比較好，因此她回「穿搭很屁算嗎？」主管聽完馬上爆笑，「他可能想不到我會有這樣的回答，還反問我『多屁？』」

她也說明那場是團體面試，有三個面試官跟四位面試者，主管一一詢問面試者的未來規劃跟夢想，原PO是第四個，因此聽了其他人的回答大概都是說，精進自己、考證照然後進修等等，所以輪到她回答時其實已經沒什麼可以說了，她便突發奇想說，「我的夢想就是不上班，財富自由！」結果面試官都很買單，三位聽完馬上大笑。

原PO也解釋以上工作都有收到錄取通知書，她覺得面試是要瞭解履歷上以外的專業，公司也希望瞭解面試者的人格特質是否適合公司以及擔任某個職務，她的工作都是客服以及服務業類型，因此很看重臨場反應，所以面試基本上偶爾會開開玩笑，也可多瞭解公司的主管是不是跟自己個性合得來。

網友看了紛紛留言，「原PO好可愛喔，這些回答也太幽默」、「人資聽官方說法聽多了，來一個這麼可愛的肯定印象深刻」、「我也要錄取妳！」

但也有網友表示，「我絕對是變成連自己都討厭的無聊大人了，覺得不好笑，好啦我現在有一點點待業壓力」、「這種回答要直接刷掉吧？好險妳遇到的主管都不介意」、「我覺得很好啊，不過要看性質啦，客服、服務之類我覺得還可以，面試大概就是兩個陌生人硬要尬聊，有時候舒緩一下氣氛我覺得Ok啦。但如果是比較專業性的工作，可能會給人一種輕浮的感覺」。

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