強化首都空防 弓三飛彈將進駐大台北周邊

天弓三型防空飛彈。(圖：中科院提供)

空軍防空及飛彈指揮部公布將啟用包括桃園龜山等六處美軍曾使用的防空飛彈陣地，將部署「海空戰力提升計畫特別預算 」採購的天弓三型防空飛彈，除在首都中樞周邊部署新彈種，也強化西部對台灣海峽上空防空戰力。但因建築原物料上漲，多處基地工程至今仍無法順利決標。

空軍司令部昨表示，相關工程案屬既有陣地整建，已配合國際原物料與市場運作機制，調整採購策略，確保施工品質。

美國及中共 空軍電偵機、戰機近日在台灣海峽上空對峙，海峽空防議題受關注。空軍防空及飛彈指揮部日前公告，針對苗栗西湖新建工程、桃園龜山新建工程、桃園山腳新建工程、宜蘭蘇澳砲台山新建工程、花蓮美崙山新建工程及台東知本新建工程等六案，進行招商說明會。

據了解，其中苗栗西湖、桃園龜山基地早年曾部署美軍協防的勝利女神飛彈，營區、彈庫目前屬「平封戰啟」，原址計畫新建適合弓三射控區、彈藥儲存的新陣地，已陸續公告調整周邊禁限建範圍；其餘陣地過去也曾陸續部署鷹式飛彈等彈種。

台北首都防空目前維持由愛國者二、三飛彈作為防空主力，但除南港、新店連屬「反飛彈」任務外，部署在萬里的愛國者飛彈連是執行對東北角空域的「反飛機」任務，而搭配負責北部與西北部空域的三芝天弓二型防空飛彈輪流戰備。台灣西北部面對台灣海峽的空域，要到台中大渡山區才有弓二陣地部署。

據空軍說明，未來天弓三型飛彈進駐桃園龜山、苗栗西湖，將填補台灣長期在西北部這段面對台灣海峽空域的防空空隙，執行「反飛機」任務，必要時再協力愛國者三型執行反飛彈任務。