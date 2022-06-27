手伸「洞洞裝」捏人乳頭 劇場導演廖俊性騷擾判刑3月

圖為台北地方法院。（記者王聖藜／攝影）

劇團導演 廖俊逞假裝欣賞男人的裝束，從鏤空網眼毛衣開洞中，伸手捏對方乳頭，廖不認罪，台北地院審理，法官依被害人、證人證述認定廖犯罪，依性騷擾 罪判廖有期徒刑3月，得易科罰金台幣9萬元(約3028美元)。可上訴。

依台灣戲劇暨表演影音資料庫網頁指出，廖俊逞學歷是國立台北藝術大學劇場 藝術研究所，主修導演，現任職PAR表演藝術雜誌企畫編輯。

檢方指控，2021年11月12日晚間10時，廖在台北市「KAREN BAR」參與科技藝術產業成員聚會，見被害人上半身著白色貼身衣物，外著鏤空網眼毛衣及黑色皮衣，意圖性騷擾。

廖假藉要觀看鏤空網眼毛衣，出手碰觸對方胸部並抓捏對方左邊乳頭，被害人向萬華分局提告，檢方起訴廖。

法院審理，廖承認聚會時與被害人同桌，也曾伸手，但稱只碰觸對方的肚子、沒有碰到身體；辯護人說，廖是碰觸對方衣服的質料。

被害男子說，廖突然伸手抓住他的左手，問他「衣服是否有洞？」「是一件還是兩件？」他把夾克拉開，廖就把手伸進來碰觸他左邊的胸部，還用手指捏乳頭；被害人說，「我腦中一片空白，也感到驚嚇、尷尬」。

林姓女證人說，有看到廖將手伸到被害人的衣服裡，捏了被害人左邊胸部「就是乳頭的位置」，因旁邊有很多認識的人，所以當下沒有特別聲張，後來被害人有打電話說覺得非常不舒服。

判決指出，廖案發後曾打電話給林姓女證人說，「…即使是在那樣一個時機的場合，我也不應該去碰觸他的…，就是私密的部位」。

此外，檢察官曾以林姓女證人的證言詢問廖「聽說在劇場產業中，多有耳聞你曾經做出許多騷擾碰觸的行為…，有何意見？」廖回稱，「過去我在追求心儀對象時，…被害人不是我心儀的對象」，法官認定廖性騷擾。

判決說，廖碰觸告訴人胸部並抓捏乳頭，雖表示歉意，卻不斷指摘被害人、證人憑聽聞影射他犯罪，未真心悔悟，無非對被害人二次傷害，考量廖無前科，自承劇場藝術碩士畢業，現為專職劇場導演，依法判決。