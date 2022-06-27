爛醉憲兵踹女童 還追上門動粗 引發公憤

台南市安姓現役軍人涉嫌踢傷騎腳踏車的國小五年級女童。(圖：民眾提供)

台南憲兵隊28歲安姓現役軍人，昨天上午酒醉徒步經過台南市區路口，見11歲陳姓女童騎腳踏車在路口停等紅燈，竟莫名用腳踢女童頭部，女童驚嚇大叫，路人上前制止，女童跑回家求救，安竟又跟來，打傷保護孩子的陳童母親；安的行徑引發公憤，被民眾圍住報警逮捕，依傷害、兒童及少年福利 與權益保障法罪嫌送辦，檢方訊後聲請羈押獲准。

安姓男子是志願役下士，從軍約八年，前天和昨天休假。台南憲兵隊說，全力配合司法調查，報憲兵指揮部重懲汰除。憲指部對安的失控暴行表示遺憾，將依「刑懲併行」原則重懲。

警方調查，陳姓女童目前就讀國小五年級，昨天上午騎腳踏車外出買早餐後要返家，在台南市南區文南路與建南路口停等紅燈時，安姓男子徒步經過，突然出腳踢女童頭部，造成她臉部挫傷；女童一臉錯愕，附近民眾見狀上前制止，並叫女童快跑。

女童慌張跑回家，沒想到安男又跟著追到陳家，陳母聽到女兒大喊救命，外出看見安男靠近，立即上前保護女兒，過程中手部挫傷。

沒多久陳父與鄰居也聽到吵鬧聲，一群人出來見安男醉醺醺，大聲斥責，並將他團團圍住，直到轄區派出所員警獲報趕到，將人逮捕帶走。

安昨天下午才酒醒，他供稱，因為心情不好，前晚喝酒喝到天亮，對於腳踢女童一事全不記得；警詢後依傷害、違反兒童及少年福利與權益保障法罪嫌移送台南地檢，由於安嫌對兒童無差別攻擊，檢察官訊後聲押。

法官認為，安涉二次傷害罪，無視法紀，爛醉後公然恃強凌弱，欺負幼子女，極易對他人造成傷害，有事實足認為有反覆實施同犯罪之虞，裁准羈押。

陳母昨天在臉書社群 發文說，這起隨機攻擊事件還好有熱心民眾幫忙，她和小孩才得以逃脫，「真怕發生小燈泡翻版」。