台灣電力排碳量居高不下 淨零最大關卡

化石燃料代價高 電力排碳係數受發電結構影響很大，目前台灣仍以化石燃料為主，企業代價相當沉重。圖為大林電廠一、二號機燃煤機組煤炭儲存槽。(記者劉學聖／攝影)

政府宣布2050淨零碳排路徑與轉型策略，外界對能否達標多表悲觀，關鍵之鑰就是台灣的電力排碳量居高不下。正隆紙業執行董事蔡東和日前向政府喊話表示，所有企業都使用台電的電力，希望政府協助降低電力排碳係數。這番話戳中蔡政府的痛點，據了解，去年全台用電增幅高達4.3%，遠高於經濟部預估的2.5個百分點，結算去年的電力排碳係數恐不減反增，成為10年來的逆轉拐點，2025年的管制目標也恐將跳票。

化石燃料代價高 電力排碳係數受發電結構影響很大，目前台灣仍以化石燃料為主，企業代價相當沉重。圖為中油大林廠煙囪。(記者劉學聖／攝影)

「高電力排碳係數是淨零的主要挑戰，台灣每度電比南韓 多86克二氧化碳，這會對企業產生極高的碳成本。」台灣綜合研究院副院長李堅明直指南韓是科技產業主要對手，別小看這86克，換算為企業的碳成本，就是企業不可承受之重；但未來用電持續成長，台灣的能源結構仍有高比率火力發電，電力排碳係數壓低有限，綠能 發展及節電措施必須加速並進。

台半導體 碳成本比韓年多5億

李堅明說，電力脫碳是產業競爭力與能否達成淨零目標的關鍵，對照我國半導體與資通訊產業主要競爭者南韓，台灣每度電比南韓多86克的二氧化碳；若以年用電100億度的半導體公司、每公噸碳費20美元計價，台灣半導體公司每年比南韓公司多新台幣5億1600萬元碳成本，代價相當沉重，解方只有把再生能源極大化，降低電力含碳量。

李堅明呼籲企業應實施內部碳定價，把碳成本內部化，包含建立供應鏈的碳流資訊系統，才能面對歐盟「碳邊境調整機制（CBAM）」與全球課徵碳關稅趨勢。

若無綠能 電力排碳係數更難降

他表示，電力排碳係數受發電結構影響很大，目前台灣還是以化石燃料為主，綠能只約6%，電力排碳係數沒辦法壓到太低，且政府已估計未來用電年成長將有2%以上，總發電量可能因為用電量增加而被迫快速增加，在這種發電結構下，除非未來風力、光電等再生能源可以穩定成長，才能進一步降低電力排碳係數；但2025年又面臨核能除役，占10%的核電若無綠能取代，仍要以煤、氣發電，電力排碳係數更難降下來。

李堅明表示，電力難脫碳對工商業減碳 、競爭力和達成淨零排放是主要的障礙，非常需要關注，除了要不斷發展綠電，也要加強節能，包括大幅汰舊換新設備、提升能源效率，政府應提出更好的誘因及市場機制導入更多節電措施。

台大風險社會政策研究中心主任周桂田說，去年台灣住商及產業部門的用電量都成長，未來幾年的年成長率都還有2%以上，主要是台商回流設廠帶動用電需求，因此這方面的用水、用電等資源審查應該更加透明。

周桂田表示，另要透過電價機制和政策工具降低工業用電成長，否則無法降低總體碳排及電力排碳係數。

淨零路徑 學者建議可重新盤點

環保署管制我國溫室氣體減量的階段性目標，是在2025年把電力排碳係數降到每度電零點388公斤，周桂田認為，過去估算的目標無法考慮新冠疫情干擾風力發電工程，或因俄烏戰爭導致天然氣價格飆漲，加上2025年再生能源兩成的目標已難達成，電力排碳係數要達標會更難，既然國發會已經提出淨零路徑，可重新盤點，務實訂出各項目標。

電力排碳係數恐不降反升，進而影響2025年管制目標，以及今年底要宣布的2030年減碳目標，環保署表示，每度電零點388公斤的電力排碳係數目標由行政院核定，既然訂了目標就會努力達成，暫時沒有調整規畫；目前正和能源局討論，應提出建置再生能源盡速趕上進度的計畫，並且導入各項節能措施，盡全力達標。